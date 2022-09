INFORMAGIOVANI - Incontro online giovedì 22 settembre 2022 alle 16.30. Aperte le iscrizioni La Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna si presenta con un evento online

Giovedì 22 settembre 2022 alle 16.30 la Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna si presenta con un evento online organizzato in collaborazione anche con l'Informagiovani del Comune di Ferrara.

Gli ITS sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica e costituiscono un canale formativo di livello post secondario orientato alle professioni tecniche. Il forte legame con il sistema delle imprese li rende istituti formativi di riferimento del processo di sviluppo Impresa 4.0.

L'evento di presentazione online della nuova programmazione dei corsi ITS 2022/2024

sarà presentato con un seminario del Teatro Educativo, una divertente lezione spettacolo di orientamento agli ITS. Si parlerà delle 7 Fondazioni ITS, ISTITUTI TECNICI SUPERIORI, presenti in Regione e della nuova programmazione 2022/2024 dei corsi post diploma.

L'evento è organizzato dalla Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna, con il supporto di Anpal Servizi, la regia di Teatro Educativo e la collaborazione degli Informagiovani di Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Comacchio, Bologna, San Lazzaro di Savena, Ravenna, Lugo, Russi, Faenza,Forlì, Cesena, con l'Eurodesk di Modena e i Centri socioeducativi del Comune di Rimini.

L'evento è online. Link per registrarsi:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qOlsEkwdShucwfnI7F2CAg

Dopo la registrazione, si riceverà un'e-mail di conferma sulla partecipazione al webinar

Sito its emilia romagna con tutte le informazioni: https://itsemiliaromagna.it





(Comunicazione a cura dell'Agenzia Informagiovani del Comune di Ferrara)

Contatti: informagiovani@comune.fe.it 0532419590

Immagini scaricabili: