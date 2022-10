BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Narrazioni per bambini mercoledì 12 ottobre 2022 alle 17 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni "Hello friends are you ready?": alla Luppi un pomeriggio di letture in inglese per i più piccoli

Appuntamento con l'inglese per i piccoli partecipanti al pomeriggio di letture in programma mercoledì 12 ottobre 2022 alle 17 alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara). La lettrice volontaria Anna Quaglia proporrà tante storie in lingua inglese "perché non è mai troppo presto per iniziare ad imparare".

Gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio con le 'Belle storie alla Luppi' sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

