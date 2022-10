BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 13 ottobre 2022 alle 16,30 incontro nella sala auditorium, in via Grosoli 42 a Barco, Ferrara Alla scoperta del dialetto ferrarese con i poeti del territorio

Sarà tutto dedicato al dialetto ferrarese e alle sue tante sfumature l'incontro in programma giovedì 13 ottobre 2022 alle 16,30 nella sala auditorium della biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara). Organizzato dal Cenacolo dialettale ferrarese "Al Tréb dal Tridèl", in collaborazione con la stessa biblioteca, l'appuntamento vedrà la partecipazione di poeti, lettori e cantastorie provenienti da varie zone del ferrarese per un confronto tra la città e i suoi dintorni.

Interverranno poeti e un cantastorie della zona dell'alto ferrarese:

Oriano Tommasini (dialetto bolognese con influenze modenesi), Fabio Meloncelli, (dialetto di Casumaro), Laura Lodi (dialetto di Finale Emilia), Nerina Ardizzoni, (dialetto di Renazzo), Giulio Aleotti, (dialetto di Finale Emilia, cantore dialettale).

Ferrara risponderà con poeti del dialetto della città e dei dintorni, soci de "Al Tréb dal Tridèl" e altri. Poeti: Dugles Boccafogli, Silvano Ferrari, Luciano Montanari, Maurizio Musacchi, Claudio Natati, Edoardo Penoncini, Bruno Pirani, Bruno Zannoni. Attori-lettori: Roberto Gamberoni, Mario Montano, Sandro Mingozzi. Presenterà Claudio Natati.



La locandina 'Il nostro dialetto ferrarese'

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni: tel. 0532 797414, email info.bassani@comune.fe.it

