BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 13 ottobre alle 17,15 letture per bambini in viale Krasnodar 102 a Ferrara Un pomeriggio di 'Belle storie' per divertirsi e ridere in compagnia

Nuovo appuntamento giovedì 13 ottobre 2022 alle 17,15 con le 'Belle storie' per bambini dai 3 anni alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara (viale Krasnodar 102).

Gli esperti lettori dell'associazione Circi - Cerchio di libri e Tana delle storie attendono i piccoli ascoltatori per un pomeriggio di narrazioni da ascoltare in compagnia.

I prossimi incontri sono in programma per il 20 e il 27 ottobre, con quest'ultimo appuntamento dedicato alle 'letture di paura' aspettando Halloween.



Locandina: Belle storie alla Rodari ottobre 2022

Info: tel. 0532 904220 – bibl.rodari@comune.fe.it

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it