EVENTI - Sabato 22 ottobre 2022 nel centro storico di Ferrara dalle 15 alle 24 'Noctis Domini', a Ferrara la sesta edizione del 'Vampire Fest'

Sabato 22 ottobre 2022 - Centro storico di Ferrara, dalle 15 alle 24.

Dopo due anni forzati di fermo che tutto il mondo dell'intrattenimento ha dovuto affrontare, con grande attesa da parte degli appassionati del genere gotico, dark e horror, tornano finalmente a Ferrara i Signori della Notte: vampiri, licantropi, streghe, stregoni e demoni in rigorosa tenuta elegante gotica e vittoriana, che si scontreranno con i cacciatori in tenuta steampunk, pronti a difendere la città e l'intero mondo dai Signori Oscuri.

Presentato questa mattina nella Sala degli Arazzi del Comune di Ferrara il nutrito programma dell'evento dall'assessore Matteo Fornasini e Roberta Mercatelli Presidente dell'associazione culturale "Ombre d'Arte".

L'assessore Fornasini ringraziando l'associazione Ombre d'arte per il lavoro svolto in questi anni ha rimarcato "l'importanza che riveste per Ferrara e l'obiettivo del Comune di mantenere e consolidare nel tempo il rapporto che si è creato. Un rapporto con la presidente Roberta e ovviamente con tutti i componenti dell'associazione perché Roberta è brava, ma per fare queste iniziative ci vuole sicuramente una squadra a sostegno, un gruppo appassionato, di persone volontarie che l'aiutano e riescono a organizzare un evento molto particolare, elegante, unico nel panorama non solo nazionale e che trova il suo ideale scenario in una città bella e affascinante come Ferrara che offre a partecipanti e pubblico una cornice davvero unica".

Roberta Mercatelli: "siamo noi che dobbiamo ringraziare il Comune di Ferrara perché è stato il primo darci udienza in merito in Italia e ospitarci dal 2015 direi con il grande successo d'esordio. Questo evento posso dire che sta portando persone da fuori regione; l'altro giorno ci hanno contattato dall'Abruzzo, si muovono dal Trentino dal Molise dal Lazio dalla Toscana; quest'anno abbiamo una espositrice dalla Svizzera. L'anno scorso abbiamo, infatti, cominciato ad avere anche interesse dall'estero perché nel 2019 anno pre per Covid abbiamo fatto effettivamente ‘il botto' e dall'anno scorso Katrin Lanfire modella ucraina che vive in Germania, molto importante a livello estero all'interno del mondo Gotico si è detta interessata all'evento contattandoci sui social chiedendomi informazioni dopo la visione del video dell'edizione 2018 del Noctis.

L'edizione di quest'anno ha l'interesse di un noto Video Creator su Tik Tok che forte di milioni di visualizzazioni ha annunciato che presenterà Noctis 2022. La nostra associazione al momento è di 60 associati e che arrivano però dal Trentino, dal Veneto, Lombardia, Lazio e quando si tratta del Noctis si spostano da tutt'Italia.

Ferrara si presta benissimo perché è una location che piace molto e che può offrire improvvise magie come la nebbia che scende come già accaduto. Oltre al pubblico che assiste, un'edizione ha una sfilata di circa 200-300 partecipanti-figuranti che arrivano da tutta Italia, con abiti di livello medio-alto, la maggior parte di creazione sartoriale o creati degli stessi figuranti e la particolarità che ha questo spettacolo è che -a parte noi che portiamo tutte le parti principali della sceneggiatura creata in esclusiva per ogni edizione- chiunque può partecipare con l'abbigliamento dedicato Gotico, elegante Vittoriano e Steampunk".

L'evento, che quest'anno avrà come tema "I SETTE PECCATI CAPITALI", alla sua quinta dedizione si era chiuso con una forte partecipazione di figuranti con costumi di alto livello, molti di sartoria o comunque di creazione dei vari partecipanti provenienti da diverse Regioni d'Italia, quali Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche e Molise.

Il forte successo della manifestazione aveva ottenuto apprezzamento anche all'Estero e l'interesse di diversi frequentatori di Festival quali il Treffen a Lipsia, festival d'eccellenza per i cultori del gotico, insieme al M'Era Luna.

L'evento, come sempre patrocinato dal Comune di Ferrara, si svolge gratuitamente nel centro storico, dove creature oscure in splendidi abiti eleganti gotici, vittoriani e steampunk si aggirano per le vie della città.

A sostenere l'iniziativa, creata nel 2015 dalla Presidentessa dell'associazione "Ombre D'Arte" - Roberta Mercatelli - con convenzioni per il pernottamento ci sarà la Locanda Borgonuovo, il bed & breakfast più antico d'Italia.

Quest'anno l'evento vede a partire dalle 15.00 in Piazza Trento Trieste la presenza del mercato dedicato agli amanti dell'artigianato alternativo, dove poter trovare accessori e creazioni gotiche, creepy e steampunk. Fra i vari banchi saranno presenti fotografi professionisti specializzati nella fotografia antica, utilizzata da pochissimi in Italia, dedicata proprio all'epoca vittoriana, periodo a cui i nostri eventi spesso si ispirano.

Sarà infatti possibile prenotare la propria sessione della durata di 30 minuti per poter portarsi a casa un ricordo unico e particolare: un ritratto individuale o di coppia coi propri costumi con il metodo della fotografia d'epoca prenotando al form che troverete al seguente link:

https://www.collodionandco.com/evento-fotografia-antica/?fbclid=IwAR0iM5HxeNKfogNIlJtP_b1snge35jE9BP6VrbKH7HMjoAq6D7gcYMs-pqY

Sempre in Piazza Trento Trieste troverete anche Mr. Bolpi & Lady Durck, da anni impegnati nella caccia di Vampiri e creature delle tenebre che, dopo aver acquisito particolari ed importanti nozioni tratte dal libro del Prof. Van Helsing, si apprestano a metterle in pratica nel laboratorio alchemico della Mr.Bolpi's House, che in occasioni speciali diventa ambulante e si trasferisce là dove necessitano sieri e pozioni sul campo.

Per chi volesse un trucco d'effetto per la giornata, ma soprattutto per il culmine serale dell'evento, allo stand di Ombre D'Arte, sempre in Piazza Trento Trieste, troverete il make up artist Lorenzo Governo, che vi consigliamo di prenotare e contattare su Facebook per tempo.

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i due tour guidati e interpretati di "Ferrara Stregata", dove i ragazzi di Ombre D'Arte, tra storia e leggende e con tanta interpretazione e atmosfera, vi faranno scoprire una Ferrara più oscura e misteriosa.

Alle 20.30 in Piazza del Municipio faremo insieme le prove per partecipare al ballo di apertura dell'evento per le Creature della Notte, mentre alle 21.00 raduneremo il gruppo cacciatori per le foto di gruppo prima di iniziare lo scontro.

Sempre in Piazza del Municipio, alle 21.30 arriverà il momento di radunare l'invasione e partirà il corteo con tantissimi figuranti tra vampiri, licantropi, streghe, stregoni e demoni pronti a scontrarsi con i cacciatori in tenuta steampunk.

La particolarità di questo spettacolo itinerante è che rispettando il dress code RIGOROSAMENTE elegante in gotico e vittoriano si diventa parte integrante dell'evento, che fra meravigliosi e importanti costumi ed esibizioni durante il corteo, porta una manifestazione unica nel suo genere, che ogni anno riesce a rinnovarsi e ingrandirsi, facendo tornare chi l'ha già vissuta e attirare chi invece non vi ha mai partecipato.

Fra le esibizioni della serata: giochi di led e fuoco con la bravissima Francesca Barin, già molto apprezzata nella quinta edizione, l'esibizione a tema stregoneria portata da Neon Erzulie, performer burlesque e ultimo acquisto di Ombre D'arte.

Diversi saranno gli omaggi al film Van Helsing, con la presenza fra i cacciatori ma, soprattutto, con l'esibizione che porterà Dracula (Ludovica) e le sue tre spose (Sara, Lucrezia e Milena) in una vampiresca performance burlesque.

Le esibizioni saranno tante, soprattutto quelle portate dai soci di Ombre D'Arte, quest'anno dedicate al tema dei SETTE PECCATI CAPITALI.

Assisterete a interpretazioni teatrali, esibizioni di canto e ballo portate da Nicola Piu, Valentina Monai, Sharon Biasin, Valentina Rondinini, Serafino Battistini, Rita Gamberini, Sara Masetti e Roberta Mercatelli.

Un ringraziamento speciale va alla talentuosa e appassionata costumista Artemoda Creazioni, che proprio con Ombre D'Arte ha mosso i suoi primi passi verso lo stile gotico.

La partecipazione alla sfilata, assolutamente gratuita, è aperta a chiunque voglia farne parte purché l'abbigliamento rispetti il target dell'evento, ricordando che i minori devono essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto.

Come per le precedenti edizioni, i fotografi sono i benvenuti e non occorrono accrediti particolari.

Seppur non esistano reali barriere architettoniche nel tragitto proposto, si chiede la presenza di un accompagnatore per le persone disabili, in particolar modo nel tragitto di Via delle Volte.

L'evento Facebook dell'evento "Noctis Domini, Vampire Fest " fornisce tutte le informazioni sulla serata, su possibili convenzioni e sul pernottamento.

Il Video dell'Edizione 2019 https://youtu.be/9am_0NnZL3c

Organizzatrice: Roberta Mercatelli - Ombre D'Arte Associazione Culturale

Contatti: ombredarteassociazione@gmail.com

Evento Facebook: Noctis Domini, Vampire Fest: https://www.facebook.com/events/2032751796993424/

Pagina di Ombre D'Arte: https://fb.me/e/2eAQPqIDZ

Contatti per evento "Ferrara Stregata": ombredarteassociazione@gmail.com

Contatti make up artist Lorenzo Governo: 3405132487

Informazione a cura di Ombre D'Arte Associazione Culturale

Immagini scaricabili: