BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 14 ottobre 2022 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web 'L'opacità dell'essere': conversando di psicanalisi e verità soggettiva con Chiara Baratelli

Sarà dedicata ai temi della psicanalisi e della verità soggettiva la conferenza di Chiara Baratelli in programma venerdì 14 ottobre 2022 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro rientra nel ciclo di conferenze "Elogio dell'onesto ignoto" a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Il soggetto non è trasparente nemmeno a se stesso. Si protegge con meccanismi di difesa, che spesso non gli consentono di vedere le cose come stanno. Ci si costruisce anche attraverso autoinganni. La verità in psicoanalisi quindi è sempre soggettiva e si incarna nella storia personale di ognuno. La verità non può essere detta tutta, dal momento che derivando dal rapporto tra il soggetto e il proprio inconscio, una parte rimane sempre sottratta alla coscienza . Attraverso il percorso psicoanalitico si può arrivare a scoprire la propria verità soggettiva. Lo psicoanalista e' l'interlocutore della verità soggettiva.

