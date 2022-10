BIBLIOTECA BASSANI - Venerdì 28 ottobre 2022 alle 21 incontro a ingresso libero, in via Grosoli 42 a Barco, Ferrara 'Fiume Po: un viaggio in bicicletta lungo gli argini'

E' la bicicletta il mezzo scelto per il viaggio lungo gli argini del fiume Po che Eva Sassi Croce racconterà al pubblico della biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara) venerdì 28 ottobre 2022 dalle 21.

L'incontro, che rientra nel ciclo 'Racconti erranti', è a ingresso libero e gratuito.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il Grande Fiume è un luogo carico di storia e miti, fondamentale nella cultura del nostro paese, attraversa l'Italia del nord dal Piemonte, dove nasce, alle sue foci tra Veneto ed Emilia Romagna.

Eva Sassi Croce ci racconterà di un viaggio con un mezzo lento come la bicicletta lungo le sue sponde, seguendo quindi la ripida discesa delle sue sorgenti, l'esperienza di guardarlo quando giunto in pianura è ancora un cucciolo, fino a seguirne le immense, lente e sinuose curve quando diventa adulto: un viaggio geografico, storico e di crescita individuale.

Questo progetto presenta la sua prima esperienza di cicloviaggiatrice, ed è un omaggio al fiume che ha alimentato le sue fantasie di viaggio fin dall'adolescenza.

Eva Sassi Croce, attivist* TransFemminista, vegana, performer e viaggiatrice, da un anno si è innamorata del viaggio in bicicletta, creando un progetto che si chiama BiciclinƏ TransFemministƏ. Il suo primo viaggio con questo, per lei nuovo e straordinario mezzo, lo ha voluto dedicare al Fiume Po, luogo che da buona ferrarese ha sempre frequentato per potersi rifugiare, fuori dalla città, nell'unico paesaggio naturalistico presente nei pressi della città estense.



