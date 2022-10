POLITICHE SOCIALI - Spettacolo benefico a favore di Ado domenica 30 ottobre 2022 alle 16,30, in piazza Municipio 14 a Ferrara "Che magia questo amore": in scena alla Sala Estense musica, sentimenti e solidarietà

Musica, ballo, sentimenti e solidarietà. Sono gli ingredienti dello spettacolo della Compagnia teatrale "Il Quadrifoglio" dal titolo "Che magia questo amore" che domenica 30 ottobre 2022 alle 16,30 andrà in scena alla Sala Estense (piazza Municipio 14) per iniziativa della Fondazione Ado, con il patrocinio del Comune di Ferrara.

L'iniziativa benefica è stata presentata oggi in conferenza stampa dall'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti, dalla consigliera della Fondazione Ado Sabina Mirabella e dal direttore della compagnia "Il Quadrifoglio" Fabrizio Buccino.

"Sarà un pomeriggio all'insegna della gioia e della musica - ha dichiarato l'assessore Coletti - e l'intero ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione Ado, per continuare a sostenere le encomiabili attività di assistenza, garantite gratuitamente a pazienti con neoplasie in fase avanzata o con malattie croniche invalidanti, a domicilio, in ambulatorio e negli hospice. Con il patrocinio a questa iniziativa, l'Amministrazione comunale vuole ribadire ancora una volta la propria vicinanza e la propria riconoscenza a una realtà come quella della Fondazione Ado che, con la professionalità e la competenza di tutto il proprio personale, da sempre svolge, nel nostro territorio, un impareggiabile ruolo di supporto e accompagnamento per i malati e le loro famiglie".

Nel ringraziare il Comune e l'Assessorato alle Politiche sociali, Sabina Mirabella ha sottolineato anche la grande generosità dei ferraresi e l'attenzione costante della città alle varie iniziative di Ado.

Lo spettacolo, come spiegato dallo stesso autore e direttore Fabrizio Buccini "è una favola moderna, una commedia musicale adatta a tutta la famiglia, che racconta l'amore come condivisione, accoglienza, guarigione. Perché l'amore è in grado di trasformare tutto in magia, ed è più forte di qualsiasi imprevisto qualsiasi evento avverso".

Ingresso con offerta minima di 8 euro. Prevendite nella sede della Fondazione Ado (via Veneziani 54, Ferrara). Apertura biglietteria dalle 15,30. L'incasso sarà interamente devoluto in beneficenza a favore della Fondazione Ado.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

La Compagnia Teatrale Il Quadrifiglio

La Compagnia Teatrale Il Quadrifiglio nasce nel 2018 con l'intento di proseguire la fervente attività artistica della Compagnia Lumière che aveva sede a Rovigo e che contava decine e decine di rappresentazioni in Italia e anche all'estero.

La Compagnia Il Quadrifoglio è la compagnia stabile del centro sociale omonimo di Pontelagoscuro (Fe). La direzione artistica è, come nella precedente compagnia, di Fabrizio Fred Buccini che cura anche la regia, la stesura dei testi inediti, le musiche, ecc. Egli, essendo un cantante professionista predilige spettacoli musicali. Infatti vanta varie produzioni discografiche, partecipazioni in radio, apparizioni in tv e importanti collaborazioni, tra cui quelle con Grazia Di Michele e Carlotta Proietti (figlia del grande Gigi). Nel 2012, dopo l'uscita di un suo cd arrivato in cima alle classifiche jazz, è stato nominato da una rivista specializzata americana come una delle migliori voci di quell'anno. È coadiuvato dalla compagna Roberta Grasso che si occupa anche dei costumi e dell'oggettistica. Sono praticamente loro due che, forti dell'esperienza maturata con la vecchia compagnia, hanno deciso di fondare l'attuale.

La compagnia è specializzata in spettacoli di varietà, musical e commedie, prediligendo i progetti di propria produzione. Oltre ad avere nel gruppo ragazzi di Ferrara (alcuni provenienti dalla scuola di cinematografia F. Vancini), la compagnia annovera anche ragazzi provenienti dal Veneto e, saltuariamente, anche professionisti di Roma (tra cui il musicista-compositore Federico Buccini, figlio del direttore artistico) e della Toscana (tra cui la cantante Debora Testasecca che vanta collaborazioni importanti fra le quali quella con Bocelli).

Immagini scaricabili: