GIUNTA COMUNALE - Ass. Coletti: "il bando rappresenta uno strumento a garanzia di pari condizioni di accesso a un diritto fondamentale come quello al lavoro" Per le persone con disabilità in arrivo nuovi contributi a supporto della mobilità casa-lavoro

Un sostegno per facilitare il raggiungimento del luogo di lavoro per le persone con disabilità. E' quello offerto dai contributi a supporto della mobilità casa-lavoro che, anche quest'anno, il Comune di Ferrara metterà a disposizione dei cittadini disabili del territorio, sulla base di un avviso pubblico che sarà emanato nelle prossime settimane. I criteri per l'assegnazione degli aiuti sono stati approvati oggi dalla giunta comunale, su proposta dell'Assessorato alle Politiche sociali, e saranno validi per tutti i Comuni del distretto Centro Nord. A disposizione, per l'intero Distretto, una somma complessiva di 59.162 euro finanziata con risorse del Fondo regionale disabili.

"Si tratta - spiega l'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti - di contributi mirati a garantire l'accesso al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. L'obiettivo è in particolare quello di favorire gli spostamenti da e verso i luoghi di impiego per quei lavoratori e lavoratrici disabili che necessitano di un trasporto personalizzato per via dell'assenza di mezzi pubblici adeguati o compatibili con gli orari di attività. In un contesto di generale difficoltà economica e sociale come quello che stiamo vivendo, il bando rappresenta un importante strumento a garanzia di pari condizioni di accesso a un diritto fondamentale per tutti i cittadini come quello al lavoro".

Beneficiari dei contributi potranno essere, nei limiti delle risorse disponibili, le persone con disabilità occupate nel corso del 2021 nell'ambito della L.68/99 o della L. 486/68, oppure persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro o persone con disabilità grave (di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92).

I richiedenti dovranno essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Centro Nord e le domande di contributo potranno essere finalizzate, ad esempio, al pagamento di servizi taxi o di servizi previsti da progetti di accompagnamento sociale per disabili; oppure per l'utilizzo del veicolo personale o familiare o di associazioni di volontariato o colleghi di lavoro, per gli spostamenti casa-lavoro di persone con disabilità (con rimborso forfettario delle spese di carburante); oppure per l'acquisto o la modifica di veicoli adattati (biciclette elettriche, quadricicli, carrozzine elettriche), o ancora per il rimborso delle spese per il conseguimento della patente di guida. Per ciascuna domanda di contributo verrà rimborsato unicamente l'importo delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2021, fino a un tetto massimo di spesa di tremila euro annui per persona.

Per i residenti nei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello le domande andranno presentate allo Sportello Informahandicap - CAAD (di via Ungarelli 43 a Ferrara).

L'avviso sarà pubblicato sul sito www.comune.fe.it.

