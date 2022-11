CONFERENZA STAMPA - Venerdì 18 novembre 2022 alle 10.45 nell'ex Caserma Pozzuolo del Friuli ed ex Cavallerizza Presentazione nuove progettazioni per la riqualificazione delle aree di via Scandiana

I giornalisti sono invitati alla visita guidata negli spazi dell'ex Caserma Pozzuolo del Friuli e dell'ex Cavallerizza che dopo 30 anni riaprono le porte al futuro, nell'ambito del progetto "Féris - Ferrara è Rigenerazione, Innovazione, Sostenibilità".

L'incontro sarà utile per illustrare le nuove progettazioni dedicate alla riqualificazione dell'intera area, all'interno della quale grande attenzione verrà data agli alloggi e ai servizi per gli studenti, nell'ottica della continua affermazione di Ferrara come città universitaria.

La visita si terrà venerdì 18 novembre 2022 alle 10.45 nelle aree dell'ex Caserma Pozzuolo del Friuli e dell'ex Cavallerizza. Ingresso da via Scandiana.



Interverranno:

Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara

Alessandro Balboni, Assessore ai Rapporti con l'Università

Leonardo Cavalli, co-Founder e Managing Partner di One Works

Francesco Alberti, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara

Marco Da Dalto, Advisor Ar.Co. Lavori Società Cooperativa Consortile

Info: https://feris.it/