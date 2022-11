ILLUMINAZIONE - La fontana di Piazza della Repubblica a Ferrara si colora mercoledì 30 novembre 2022 Illuminazione blu pervinca in occasione Giornata della sensibilizzazione del Cancro allo Stomaco.

Ferrara, 28/11/2022. Illuminazione blu pervinca notturna per la fontana di Piazza della Repubblica per sensibilizzare sull'importanza della Giornata contro il Cancro allo Stomaco 2022.

Così il Comune di Ferrara sostiene la campagna informativa e divulgativa su questo importante tema promossa da My Gut Feeling - Stomach Cancer Foundation of Canada la prima organizzazione senza scopo di lucro in Canada dedicata al supporto di pazienti affetti da cancro allo stomaco, sopravvissuti e operatori sanitari attraverso l'istruzione, la consapevolezza e la difesa.

La colorazione blu delle luci della fontana, sarà presente dal tramonto di mercoledì 30, all'alba di giovedì 1 dicembre la fontana tornerà alla normale illuminazione.

In Italia la Fondazione collabora con Vivere Senza Stomaco, l'unica onlus italiana dedicata al cancro allo stomaco che ha sede proprio a Ferrara ed è attiva anche con una pagina Facebook dedicata Associazione Vivere senza stomaco si può. Associazione no profit che dà voce alle necessità delle persone che vivono senza stomaco. Una famiglia di migliaia di persone tra pazienti, familiari e caregiver.

Scheda a cura di My Gut Feeling - Stomach Cancer Foundation of Canada.

Fondazione nel 2016 con la missione di fornire supporto peer-to-peer in modo che nessuno debba affrontare questo viaggio da solo.

Il cancro allo stomaco è la quarta causa di decessi per cancro nel mondo. In Italia le statistiche più recenti mostrano quasi 13.000 casi e circa 9.500 decessi. Tuttavia, c'è pochissima consapevolezza o finanziamento della ricerca per questa malattia che viene spesso diagnosticata in fasi successive.

Negli ultimi quattro anni, la Fondazione ha organizzato una campagna di sensibilizzazione sui social media per la Giornata di sensibilizzazione sul cancro allo stomaco il 30 novembre, chiamata Power of Periwinkle. I monumenti e i municipi in tutto il Canada e negli Stati Uniti si illuminano di blu pervinca, che è il colore ufficiale del nastro del cancro allo stomaco. In passato la Fondazione ha fatto illuminare conquesti colori la Toronto CN Tower, il municipio di Montreal, le cascate del Niagara (entrambi i lati), il Peace Bridge a Buffalo, NY e altre località, per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica.

Le persone scattano foto e pubblicano sui loro account Facebook, Instagram e altri social media, quindi le ripubblichiamo sulle nostre pagine e ne includiamo alcune sul nostro sito. Quest'anno, la Fondazione prevede che la maggior parte delle città parteciperà ancora una volta e ha già confermato Las Vegas, Nevada, negli Stati Uniti, si illumineranno. Obiettivo 2022 è avere una campagna internazionale.

Immagini scaricabili: