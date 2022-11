BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Letture per bambini mercoledì 30 novembre 2022 alle 17 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni In arrivo un altro pomeriggio di 'Belle storie alla Luppi' per i più piccoli

Nuovo appuntamento con le letture pomeridiane alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) in compagnia dei lettori volontari che propongono tante 'Belle storie' per i più piccoli. Mercoledì 30 novembre 2022 alle 17 sarà il lettore volontario Paolo ad intrattenere i bambini e le bambine con tante divertenti narrazioni.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

