ISTRUZIONE - Ass. Kusiak: "opportunità promossa dal Comune di Ferrara per arricchire l'offerta formativa e avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dell'agricoltura" "Adotta un campo di grano": i bambini delle scuole di Ferrara assistono alle operazioni di semina

Sono 23 le classi di scuola primaria e 6 le sezioni delle scuole dell'infanzia di Ferrara che in questi giorni stanno partecipando al progetto formativo "Adotta un campo di grano" patrocinato dal Comune di Ferrara e realizzato dall'azienda "Molini Pivetti" di Renazzo.

Il progetto si svolge nell'arco di un triennio e coinvolge complessivamente 900 bambini e ragazzi delle scuole primarie Alda Costa, Poledrelli, Leopardi, Baura, Govoni, Carmine della Sala, Tumiati e Gaibanella, e delle scuole dell'infanzia Gobetti, Le Margherite, Pacinotti e Neruda.

L'obiettivo è quello di favorire la conoscenza, fra le nuove generazioni, dell'ambiente naturale e delle tradizioni dell'agricoltura sostenibile del territorio, attraverso la scoperta del lavoro e delle procedure necessarie per la preparazione della farina e dei prodotti alimentari che i bambini sono abituati a trovare già pronti nei supermercati.

Il progetto si amplia notevolmente rispetto allo scorso anno, permettendo a 600 bambini e ragazzi in più di partecipare all'iniziativa.

I bambini sono coinvolti in momenti di uscita nel territorio e di lavoro in classe. Attraverso il contatto diretto con il campo di grano, partecipano alle diverse fasi di lavorazione: dalla semina al raccolto, fino alla macinatura e alla realizzazione della sfoglia necessaria per la preparazione dei formati di pasta. Il tutto con il supporto di esperti che, accompagnando i piccoli partecipanti nelle diverse fasi di scoperta, sollecitano le loro domande e curiosità, stimolando anche il lavoro che gli insegnanti porteranno avanti nelle cassi, per l'intero anno scolastico.

"Si tratta - spiega l'assessore comunale all'Istruzione Dorota Kusiak - di una delle opportunità promosse dall'Amministrazione Comunale per arricchire l'offerta formativa e avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dell'agricoltura. Pensiamo che il rapporto diretto con la terra e in generale l'essere testimoni diretti delle attività oggetto di studio favorisca un maggiore coinvolgimento degli allievi e rafforzi l'apprendimento della teoria. Ferrara, terra dallo straordinario patrimonio agricolo, ha così un'occasione in più per far conoscere ai ragazzi questa ricchezza e per crescere persone consapevoli dell'importanza del settore primario del nostro territorio, valore imprescindibile per sostenere e proseguire le tradizioni locali".

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara)

