POLITICHE SOCIALI - L'assessore Cristina Coletti: orgogliosi della visita ferrarese del gruppo di volontariato che si occupa di disabilità psicofisica L'associazione "Amici del sorriso" accolta a palazzo municipale

"Ferrara ha accolto con orgoglio e calore questi ragazzi. Non vediamo l'ora di poterli ospitare nuovamente per far nascere un gemellaggio e soprattutto per far loro conoscere le associazioni che operano sul nostro territorio, con le quali potrebbe nascere una bellissima collaborazione". In questo modo l'assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti ha salutato una rappresentanza dell'associazione di volontariato "Amici del sorriso" di Balduina di Sant'Urbano (PD) - realtà veneta che si occupa di creare inclusione e che attualmente dà sostegno a 25 persone con disabilità psicofisica - in visita alla città estense. L'incontro è avvenuto in residenza municipale, anch'essa visitata dai ragazzi.

"È speciale - ha commentato l'assessore Coletti - quando un'associazione decide di uscire dal proprio territorio per conoscere come operano gli altri enti attivi nel settore sociale. Siamo particolarmente orgogliosi che Ferrara sia stata scelta come meta da questa realtà che mira a dare risposte efficaci tramite attività che tendono a valorizzare le capacità delle persone affette da disabilità. L'impegno assunto è quello di combinare un incontro anche con altre associazioni della nostra città. Per dare risposte puntuali alle patologie complesse che affliggono le persone - ha concluso Coletti - è infatti dovere delle istituzioni aggregare il più possibile tutto il mondo del terzo settore poiché è solo facendo squadra che si può garantire il benessere sociosanitario della popolazione".

All'incontro con l'assessore erano presenti il vicepresidente di "Amici del sorriso" Stefano Zampaolo, le educatrici Arianna Boscolo e Debora Vigato oltre a 5 dei 25 ragazzi seguiti dai 34 operatori. "Siamo nati nel 2007 - ha spiegato Zampaolo - per volontà di alcuni genitori che volevano creare un luogo in cui dare risposte a persone con disabilità. La nostra attività è varia e coinvolge i ragazzi facendoli spaziare dalla creazione delle ceramiche, al teatro, alla musica e ogni mese organizziamo un'escursione".

Lo scopo, hanno specificato Zampaolo e gli educatori, non è solo creare fiducia e autostima nei ragazzi ma "avviare un percorso verso il ‘Dopo di noi'". L'associazione ha voluto omaggiare l'Amministrazione comunale per la disponibilità, donando all'assessore Coletti un presepe autoprodotto e un calendario 2023 con le attività degli "Amici del sorriso".

Immagini scaricabili: