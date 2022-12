POLIZIA LOCALE - Una giornata di formazione organizzata nel quartiere fieristico da Infopol Le novità introdotte nel Codice della Strada, a Ferrara 250 agenti da cinque regioni italiane

Una giornata di formazione dedicata alla Polizia Locale incentrata sulle novità introdotte più recentemente nel codice della strada che coinvolge quasi 250 agenti, provenienti da tutta l'Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana e Abruzzo. È quella organizzata da Infopol per la terza volta in città - le precedenti edizioni nel 2019 e nel 2021, con pausa forzata dal Covide nel 2020 -, con il patrocinio del Comune di Ferrara, che questa mattina, giovedì 1 dicembre 2022, si è aperta con il saluto del vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Ferrara Nicola Lodi.

"Sapete tutti - ha detto Lodi - che con il comandante della Polizia Locale di Ferrara Rimondi siamo reduci da un incontro con il sottosegretario Nicola Molteni, in cui abbiamo parlato anche delle polizie locali. L'Amministrazione comunale crede molto nella formazione, negli investimenti sui mezzi, sulle dotazioni e l'anno prossimo inaugureremo una delle caserme della polizia locale più belle d'Italia, con un impegno di quasi 6 milioni di euro. Ringraziamo voi per essere qui ed Infopol che ha scelto nuovamente Ferrara".

I lavori sono stati presieduti dal comandante della Polizia Locale Terre Estensi Claudio Rimondi che ha aggiunto: "Questo è un evento di alto livello per la città di Ferrara, dove per 20 anni non sono stati organizzati convegni di alcun calibro. Ringrazio il vicesindaco perché se tutto ciò è possibile, se negli ultimi sono stati fatti importanti sforzi economici, è merito dell'impegno dell'Amministrazione".

"La Fiera è in evoluzione proprio come il corpo di Polizia Locale che sta svolgendo un'attività straordinaria. È motivo di grande orgoglio sapere che in questi padiglioni si svolge un appuntamento dal valore così grande" ha commentato il presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti in apertura di convegno. Oltre al comandante Rimondi, fra i formatori il comandante della Polizia Locale di Gambettola (FC) Maurizio Marchi.

Miniriforma del codice della strada, il programma della giornata

Ore 8.15 Registrazione partecipanti;

Ore 9 Saluti del vicesindaco Nicola Lodi e del Comandante della Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara Claudio Rimondi;

Inizio lavori, presiede Claudio Rimondi

Ultimissime novità in materia di circolazione stradale

Art. 122 ed esercitazioni di guida; Art. 117 e limitazioni per neopatentati; Patenti di guida; Art. 198-bis cds.

Ore 11-11.30 pausa;

Art. 590-bis cp in materia di lesioni stradali gravi/gravissime; Art. 131-bis cp e particolare tenuità del fatto.

Ore 13.15 Pausa pranzo;

Ore 14.30 Ripresa Lavori;

Fermi e sequestri e sistema sanzionatorio; Dispositivi di ausilio per diversamente abili; Monopattini elettrici; Velocipedi a pedalata assistita.

Ore 16 Termine dei lavori.

