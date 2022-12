BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 3 dicembre 2022 alle 10.30 incontro nella sala Emeroteca (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara) Gruppo di lettura della Bassani: si parla del libro "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini

È dedicato al libro "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini il nuovo appuntamento con il Gruppo di lettura della biblioteca comunale Bassani in programma per sabato 3 dicembre 2022 alle 10.30 nella sala Emeroteca della biclioteca, in via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara).Il gruppo è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.

L'incontro, a cura di Giancarlo Moretti, è aperto a tutti gli interessati.

La partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione.

Per info e iscrizioni: tel. 0532 797414, email info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

