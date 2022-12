BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 9 dicembre (9-13,30/15-18.30) e sabato 10 dicembre 2022 (9-13,30) convegno in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Il delta antico del Po" al centro di due Giornate di studi dedicate ad "Ambiente e società antica" promosse dalla Società Dante Alighieri

Sarà dedicato al tema: "Il delta antico del Po: processi geoambientali e dinamiche insediative" il convegno "Ambiente e società antica. Temi e problemi di geografia storica padano-adriatica - Seconde Giornate internazionali di Studi" in programma venerdì 9 dicembre 2022 (ore 9-13,30 / 15-18.30) e sabato 10 dicembre 2022 (ore 9-13,30) nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'iniziativa è organizzata dalla Società Dante Alighieri - Comitato di Ferrara APS, in collaborazione e con il patrocinio del Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Adriatico (CISA) e dell'Università degli Studi di Ferrara, il patrocinio della Rivista Epigraphica e del Comune di Ferrara, e l'adesione della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria.

Il convegno potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

In allegato a fondo pagina la locandina e il pieghevole con il programma delle due Giornate di studi

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Tra gli anniversari culturali del 2022 spiccano, in campo storico-archeologico, il centenario della scoperta del sepolcreto 'spinetico' di Valle Trebba (1922) e il centocinquantesimo anniversario dalla pubblicazione del volume del Corpus inscriptionum Latinarum dedicato all'epigrafia dell'Italia settentrionale (Berlino 1872).

Le commemorazioni delle due importanti ricorrenze, particolarmente della prima, a Ferrara sono state aperte dal ciclo di incontri di "Archeologia in Biblioteca" (8a ed.), intitolato Spina "d'Adria reina" e la geografia storica del delta padano in età classica, che si è svolto tra gennaio e marzo u.s. presso la Biblioteca Comunale Ariostea.

L'evento culmine e conclusivo delle attività concertate sarà costituito dalle IIe Giornate internazionali di Studi "Ambiente e società antica. Temi e problemi di geografia storica padano-adriatica".

Lo scopo principale dell'incontro di studio è quello di fornire un quadro di sintesi unitario - una review dello stato dell'arte - delle ricerche e degli studi settoriali di carattere paleoambientale e geostorico (relativi a forme fluviali, variazioni dell'assetto geomorfologico, processi storici di popolamento e urbanizzazione, direttrici e infrastrutture di traffico terrestre e idroviario, circolazioni di tecnologie e merci) che hanno interessato il territorio adiacente il corso del Po nel tratto compreso tra la Bassa Reggiana/Oltrepo Mantovano e il litorale altoadriatico, dall'Età del Bronzo alla fine dell'Antichità: un esteso settore vallivo del bacino padano-veneto di forma grosso modo triangolare, intersecato da un articolato sistema idrografico, oggetto di plurimillenarie trasformazioni territoriali e paesaggistiche di non semplice comprensione e definizione dal punto di vista geografico e storico-culturale.

La riunione scientifica costituirà anche l'occasione per onorare la memoria e il ricordo di Angela Donati e Giovanni Uggeri, apprezzati studiosi a livello internazionale in campo epigrafico e topografico.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: