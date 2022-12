AMBIENTE E MOBILITA' - Dall'1 gennaio 2023 in vigore l'ordinanza del Sindaco che consente di disporre di una quantità annua di km da percorrere nelle aree soggette a limitazioni Qualità dell'aria: a Ferrara innovazioni per i veicoli più inquinanti con il progetto 'Move-In'

Dall'1 gennaio 2023 anche a Ferrara, come nel resto dell'Emilia Romagna, sarà attivo il nuovo servizio Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), introdotto con una specifica ordinanza del Sindaco (v. testo completo in allegato a fondo pagina).

Già in funzione in Lombardia e in Piemonte, il servizio offre la possibilità ai proprietari dei veicoli più inquinanti di disporre di una quantità annua di km (fissata in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo) da poter percorrere (NON in occasione delle domeniche ecologiche e nei periodi di validità delle misure emergenziali) sull'intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR). Aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore, ma sarà monitorato tramite una scatola nera (black-box), da installare a bordo, che rileva i km percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

Nello specifico l'ordinanza del Sindaco di Ferrara consente "la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, appartenenti alle seguenti categorie:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;

- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;

- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A".

La disposizione è da considerarsi efficace, nel periodo dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 2024, a partire dall'avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale.

La misura non si applica durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza.

La disposizione non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpae, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.

LA SCHEDA TECNICA

- SISTEMA MOVE-IN

Cos'è Move-in

Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un servizio della Regione Emilia-Romagna, già attivo in Lombardia e in Piemonte, che promuove un nuovo modo di guidare, più responsabile, per i proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione per motivi ambientali.

Chi aderisce volontariamente al servizio riceve una soglia di km da percorrere annualmente, limitando così le emissioni inquinanti del proprio veicolo.

Move-In premia anche gli stili di guida virtuosi (ecodriving), aggiungendo km bonus alla soglia chilometrica annuale assegnata al veicolo.

Come funziona

A ogni veicolo che aderisce viene assegnato un tetto massimo di km da percorrere annualmente sull'intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR).

Aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore, ma sarà monitorato tramite una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo che rileva i km percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Raggiunta la so­glia di km assegnati, il veicolo non potrà più circolare nei territori dei comuni che adottano li­mitazioni alla circolazione per motivi ambientali fino al termine dell'anno di adesione al servizio.

In caso di controllo su strada da parte degli operatori di polizia, la circolazione con un veicolo che ha superato la soglia chilometrica sarà passibile di sanzione ai sensi delle specifiche ordi­nanze comunali.

Sarà sempre possibile controllare i km residui e l'eventuale superamento della soglia tramite app o accedendo al sito web dedicato.

Il servizio Move-In non è valido in caso di applicazione di misure emergenziali né durante le Domeniche ecologiche, dove previste. In questi casi, anche i veicoli aderenti al servizio saranno soggetti alle normali limitazioni della circolazione.

I veicoli interessati:

AREA 1 (Comuni PAIR + volontari):

Veicoli* diesel fino a Euro 4

Veicoli* benzina fino a Euro 2

Veicoli* metano/GPL-benzina fino a Euro 1

Ciclomotori e motocicli fino a Euro 1

*sono sempre inclusi anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti.

Per informazioni

Ulteriori informazioni sul servizio Move-In sul sito https://regioneer.it/move-in, chiamando il numero verde 800.318.318 (da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 20:00, esclusi i festivi) oppure scrivendo a info.movein@ariaspa.it.

