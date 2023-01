POLITICHE PER I GIOVANI - Giovedì 9 febbraio 2023 dalle 17.30 alle 19.30. Aperte le iscrizioni Webinar con lo psichiatra Francesco Comelli: 'Essere genitori: limiti sani e necessità di cambiamento; autorità, identità, traumi'

E' ai nastri di partenza il ricco calendario dell'edizione primaverile dei Webinar per Genitori 2023 promosso dall'Assessorato alle Politiche per i Giovani del Comune di Ferrara e organizzati dall'Osservatorio Adolescenti dell'U.O. Nuove Generazioni.

Primo appuntamento giovedì 9 febbraio 2023, dalle 17.30 alle 19.30, con lo psichiatra, psicoanalista e saggista Francesco Comelli insegnante all'Istituto Italiano di Psicanalisi nonché docente di Etnopsicopatologie all'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino con alle spalle una lunga attività professionale in ambito pubblico e privato.

Titolo dell'incontro: "Essere genitori: limiti sani e necessità di cambiamento; autorità, identità, traumi" dedicato alla dimensione familiare e a quello della cura connessa al tema della separatezza e della gestione del limite tenendo conto degli effetti sottostanti alla lunga fase pandemica vissuti dai ragazzi e dalle loro famiglie.

I webinar sono a numero chiuso e fruibili utilizzando la piattaforma meet.google.com Necessaria quindi l'iscrizione inviando una mail di adesione a: l.tarroni@comune.fe.it

Gli appuntamenti con i Webinar per Genitori proseguiranno fino al mese di maggio. A seguire le date: giovedì 9 marzo, Dario Merlino, Domani non vado a scuola; giovedì 30 marzo, Matteo Locatelli, Essere nella rete: quello che i ragazzi non dicono ma postano; giovedì 4 aprile, Giovanni Brighenti, Bullismo e Revenge; giovedì 18 maggio, Marinella Maccarone, Fragilità e isolamento: hikikomori e ritiro sociale.

(Comunicazione a cura dell'Osservatorio Adolescenti dell'U.O. Nuove Generazioni del Comune di Ferrara)

