PUBBLICA ISTRUZIONE - L'ass. Kusiak: 'Esempio di come i percorsi formativi dei ragazzi si sposino con conoscenza e promozione del territorio' Studenti e istituzioni insieme per il videogioco storico intitolato RomeiGame ambientato a Casa Romei

L'assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak ha partecipato oggi, giovedì 26 gennaio 2023, alla presentazione del videogioco storico in realtà virtuale intitolato RomeiGame ambientato nella dimora ferrarese Casa Romei e presentato da Istituto Einaudi e Museo di Casa Romei nella sede museale di via Savonarola 28, a Ferrara.

"Faccio i miei complimenti - ha sottolineato l'assessore Kusiak - per il progetto che è stato realizzato con la diretta partecipazione dei ragazzi e che ha visto una stretta collaborazione tra le istituzioni del territorio. È un esempio di come i percorsi formativi dei ragazzi si sposino con la conoscenza e la promozione della cultura e della storia del nostro territorio e si traducano nei progetti che ne promuovono la bellezza".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Il protagonista del videogioco, il famoso mercante Giovanni Romei, è stato il primo proprietario di Casa Romei: l'esperienza si pone come obiettivo quello di arricchire la visita in maniera immersiva e divertente, coinvolgendo i giovani e soprattutto facilitando l'accesso al museo agli adolescenti tra 11 e 18 anni. Si inserisce infatti nel solco tracciato nel 2021 dal rapporto dell'Associazione Civita denominato Next Generation Culture. Tecnologie digitali e linguaggi immersivi per nuovi pubblici della cultura, che ha sottolineato l'importanza del gaming come linguaggio preferenziale per coinvolgere i pubblici più giovani.

Si tratta di un progetto incredibilmente lungimirante, che nasce da una collaborazione nata nel 2020 tra la Direzione Regionale Musei dell'Emilia-Romagna e l'Istituto Einaudi, che porrà Casa Romei tra i pochi musei in Italia a offrire un intrattenimento virtuale pensato dai giovani per i giovani, sviluppato dagli alunni delle classi 3.0 dell'Istituto Einaudi di Ferrara in collaborazione con il Museo di Casa Romei, grazie alla guida scientifica del suo direttore Andrea Sardo.

Fondazione Franchi e Italia 3D Academy ne hanno supportato lo sviluppo tramite laboratori di modellazione tridimensionale, di game design e di sviluppo dello storyboard. Il direttore del Museo e la dirigente scolastica Marianna Fornasiero, assieme all'animatore digitale dell'Istituto Milena Bellantone, racconteranno gli aspetti più interessanti e creativi dello sviluppo del gioco, gli obiettivi raggiunti da alunne ed alunni e l'intreccio tra formazione, cultura e sviluppo del territorio. Il videogioco verrà poi dimostrato dai docenti di "Italia 3D Academy" insieme agli studenti.

All'interno del percorso di classe 3.0, patrocinato dalla Fondazione Franchi, nel corso di questi anni le classi coinvolte hanno avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza storica di Casa Romei grazie alle numerose visite guidate e di elaborare il gemello digitale dell'edificio quattrocentesco. Il progetto è giunto ora alla sua conclusione con la realizzazione del videogame.

Tutto questo è stato possibile anche grazie a una raccolta crowdfunding che ha permesso di poter acquistare le tecnologie e gli apparati necessari agli studenti per lo sviluppo del videogioco. Grazie ai finanziamenti ottenuti, si è potuto disporre delle più avveniristiche tecniche di ripresa e strumenti di animazione con l'utilizzo della tuta Motion Capture e la visualizzazione in 3D, con un visore di realtà virtuale.

Insomma, si tratta di un'attività formativa con contenuti estremamente innovativi e frutto di tutta la comunità, che vuole avvicinare i significati storici e culturali di Casa Romei ai più giovani.

