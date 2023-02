POLITICHE GIOVANILI - Scadenza candidatura venerdì 31 marzo 2023 alle 12 per giovani creativi tra i 18 e i 35 anni Musica, teatro, danza: via alla 24.a edizione del concorso Movin'up

Movin'Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto a giovani creativi e creative tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da enti pubblici e/o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournee, formazione, promozione e visibilità.

Nella nuova sessione 2022/2023 i settori artistici ammessi afferiscono all'Area Spettacolo e Arti Performative: musica, teatro, danza, circo contemporaneo.

Verranno prese in considerazione le attività all'estero con inizio e/o svolgimento compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

L'iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un'esperienza di mobilità artistica all'estero e di internazionalizzazione della propria carriera professionale. Il supporto di Movin'Up si configura come premio a copertura - totale o parziale - dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti selezionati, nelle varie destinazioni a livello mondiale.

la nuova sessione di candidature riguarda progetti e partenze del II semestre 2022 e del I semestre 2023 per la 24.a edizione del concorso Movin'up, dedicato a musica, teatro, danza e circo contemporaneo.

MODALITÀ DI CANDIDATURA MOVIN'UP 2022/2023

Le richieste di sostegno alla mobilità internazionale possono essere presentate solo tramite procedura online. La partecipazione è libera e gratuita. Scadenza di candidatura: 31 marzo 2023 alle 12 (ora italiana).

Bando e Regolamento completo al seguente link

https://www.giovaniartisti.it/movinup-spettacolo-performing-arts-xxiv-edizione-2022-2023

INFO e FAQ www.giovaniartisti.it

In questa nuova edizione di Movin'Up Spettacolo-Performing Arts vengono inoltre confermati alcuni sub-obiettivi atti ad incentivare maggiormente le candidature secondo due specifici criteri:

1) appartenenza territoriale degli artisti | FOCUS EMILIA ROMAGNA;

2) sviluppo geografico dei progetti internazionali | FOCUS MACROREGIONE ADRIATICO - IONICA.

MOVIN'UP IN - NUOVA SEZIONE PER LA RESTITUZIONE DEI RISULTATI IN ITALIA | PREMIO SPECIALE

Riservato a uno o più artisti/e vincitori della precedente edizione di concorso (Movin'Up Spettacolo anno 2021/2022 edizione XXIII) che abbiano realizzato presentazioni pubbliche dei loro risultati progettuali, presso qualificati organismi ospitanti in Italia, all'interno del biennio 2022/2023.

Maggiori informazioni e modalità di candidatura sono contenute nella Manifestazione di interesse - Movin'Up IN rivolta agli specifici destinatari invitati a partecipare.

La mobilità artistica e l'internazionalizzazione delle carriere emergenti viene sostenuta attraverso il concorso Movin'Up 2022/2023 dedicato all'Area Spettacolo e Arti Performative grazie alla rinnovata partnership fra Ministero della Cultura-Direzione Generale Spettacolo e GAI-ssociazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani insieme con la Regione Puglia per il tramite del TPP-Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e con GA/ER Associazione Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna sostiene.

La stretta collaborazione istituzionale tra Enti impegnati a favore dell'arte contemporanea e delle nuove generazioni contribuisce a riconoscere il valore della creazione artistica per il nostro Paese, permette il potenziamento delle azioni di supporto all'internazionalizzazione delle carriere e dà impulso alla circuitazione della ricerca artistica italiana.

Giunto alla sua XXIV edizione, Movin'Up ha come obiettivi fondamentali:

 favorire la partecipazione di giovani creativi e creative a qualificati programmi di formazione, ricerca, produzione, residenza artistica, circuitazione organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita professionale

 supportare i processi creativi e/o produttivi più interessanti dal punto di vista dell'innovazione, della multidisciplinarietà e del confronto internazionale

 promuovere il lavoro degli artisti e delle artiste italiani in ambito internazionale attraverso reali occasioni di visibilità e di rappresentazione della loro attività.

