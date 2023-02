BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 13 febbraio 2023 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web La relazione tra intelligenza e amore nella mistica d'Occidente spiegata da Giovanni Giambalvo Dal Ben

Sarà dedicato alla presentazione del libro curato da Giovanni Giambalvo Dal Ben 'I due occhi dell'anima: intelligenza e amore nella mistica d'Occidente, dal Medioevo a oggi' l'incontro in programma lunedì 13 febbraio 2023 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro, che rientra nella rassegna di appuntamenti 2023 dedicati alla spiritualità applicata, sarà introdotto da Marcello Girone Daloli e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

​Il volume raccoglie i contributi presentati in un ciclo di incontri on-line, promosso nel 2021 dal Centro di Meditazione Cristiana di Firenze. Il testo copre un arco temporale che va da san Bernardo e Meister Eckhart ad Etty Hillesum e Simone Weil, dunque dal Medioevo al mondo contemporaneo, e si concentra su un aspetto particolare del discorso mistico: la relazione tra intelligenza e amore quali vie per giungere all'unione con il divino. Il lettore è così invitato a compiere un inedito viaggio, dalle radici della cultura spirituale pre-moderna alle più recenti esperienze in questo campo. Non mancano, inoltre, collegamenti con la mistica orientale, che mettono in grado di cogliere l'universalità dell'anelito alla conoscenza di Dio. Un testo, dunque, dal duplice interesse, tanto storico quanto spirituale.

Giovanni Giambalvo Dal Ben, medico e meditante, da molti anni si occupa di medicina energetica e fitoterapia, cercando di portare avanti nella propria pratica clinica un approccio integrato. Oblato della Comunità Mondiale per la Meditazione Cristiana, dal 2017 è Coordinatore del Centro di Firenze. Ha curato, con Michela Pereira, il volume Le vie di Ildegarda. Saperi, contemplazione, cura (Gabrielli, 2020) ed è autore di una raccolta di acronimi in rima dal titolo Le radici del Sorriso. Ritratti in versi (Phaser, 2022).



