'Salire di livello con la filosofia': alla Bassani tre incontri con le 'Filosofemme'

E' in programma per sabato 25 febbraio 2023 alle 11 il primo dei tre incontri con le 'Filosofemme', per il ciclo 'Salire di livello con la filosofia' alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara). Tema dell'appuntamento sarà: 'Chi ha vinto la guerra dei sessi?'.

L'incontro a ingresso libero. E' consigliata l'iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni chiamare lo 0532797414 o scrivere a info.bassani@comune.fe.it.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Le donne, per molti secoli secondarie in questo mondo che permea tutte le discipline, assumono sempre più una posizione di rilievo nella società e nei movimenti di rivendicazione.

Filosofemme ha il desiderio di porsi come parte attiva di questa ondata tramite la freschezza di contenuti contemporanei online che rendono la nostra figura meno alienata rispetto alla società in cui siamo immerse e immersi.

Filosofemme sono le filosofe che si mostrano al mondo con la loro voce e il loro pensiero.

25 febbraio 2023 alle 11 - Chi ha vinto la guerra dei sessi?

Ha senso parlare di guerra quando si parla di diritti? Ripercorriamo le tappe filosofiche fondamentali della lotta per il riconoscimento dell'uguaglianza di genere per interrogarci su quanto è stato fatto e quanto rimane ancora da fare.

