BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - A marzo 2023 una mostra (con inaugurazione sabato 4 alle 10,30) e un ciclo di quattro incontri in via Romiti 13 a Ferrara A Casa Niccolini "Il ritorno dell'uomo sulla Luna: viaggio tra scienza e fantascienza" per piccoli e grandi esploratori

A marzo la biblioteca comunale Casa Niccolini si dedica all'universo con l'evento 'Il ritorno dell'uomo sulla Luna: viaggio tra scienza e fantascienza'. In programma una mostra temporanea e un ciclo di quattro incontri curati dall'associazione di promozione sociale Baffo John Potter, in memoria di Raffaele Bonazza, con la collaborazione del Comune di Ferrara e della stessa biblioteca Casa Niccolini.

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita.

"Il ritorno dell'uomo sulla Luna: viaggio tra scienza e fantascienza" - Biblioteca comunale Casa Niccolini, via Romiti 13, Ferrara

PROGRAMMA:

- Sabato 4 marzo 2023, dalle 10.30 alle 12.30 inaugurazione della mostra e presentazione degli eventi.

Interverranno la presidente dell'Associazione di promozione sociale Baffo John Potter, Simonetta Sandra Maestri, il maestro Giovanni Mongini, scrittore, produttore cinematografico, saggista e critico cinematografico italiano, esperto di fantascienza di fama internazionale, Davide Formenti e Antonio Bianchi. Nella mostra saranno esposte varie opere attinenti allo sbarco dell'uomo sulla Luna (tra cui locandine di cinematografia, modellini in scala, targhe commemorative dell'evento, documenti).

L'esposizione sarà visitabile dal 4 al 25 marzo, negli orari di apertura al pubblico della biblioteca (martedì e giovedì 15-19; mercoledì e sabato 9-13).

- Sabato 11 marzo 2023 ore 10.30

Presentazione del saggio "Gli esploratori dell'infinito" di Giovanni Mongini e Davide Formenti. Modera Antonio Bianchi, Vicepresidente dell'Associazione Baffo John Potter.

- Giovedì 16 e 23 marzo 2023 dalle 15.30 alle 17

Incontri con la scienza

Due laboratori esperienziali pomeridiani con Davide Formenti rivolti indicativamente alla fascia di età 10-13 anni, previa iscrizione obbligatoria attraverso l'invio del modulo online disponibile al seguente link: bit.ly/INCONTRO CON LA SCIENZA e sul sito http://archibiblio.comune.fe.it

Giovedì 16 marzo 2023: La forza di gravità che governa l'universo. La nascita del sistema solare. Da dove arriva la Luna? Costruiamo il nostro sistema solare in scala. Ma è vero che le comete sono palle di neve sporca? Le lacrime del cielo: le stelle cadenti.

Giovedì 23 marzo 2023: Il Sole, la nostra stella. Come nascono le stelle? 'Vita, morte e miracoli' delle stelle. Ammassi, nebulose, galassie e... i buchi neri!

- Sabato 25 marzo 2023 ore 10.30

Seminario sul tema Luna: il trampolino per il futuro - Programma ARTEMIS della NASA, cosa succederà nei prossimi anni? La Luna quale scenario della filmografia e narrativa di fantascienza. Il suo coinvolgimento nel mondo del fantasy (narrativa).

Modera Cinzia Berveglieri, scrittrice e collaboratrice della Nuova Ferrara.

Agli insegnanti iscritti sarà rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione.

Per informazioni: 0532 418231 - info.niccolini@comune.fe.it

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: