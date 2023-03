BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 18 marzo 2023 alle 10.30 incontro nella sala Emeroteca (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni Con il Gruppo di lettura della Bassani si parla del libro “La giornata di uno scrutatore” di Italo Calvino

È dedicato al libro "La giornata di uno scrutatore" di Italo Calvino il nuovo appuntamento con il Gruppo di lettura Carlo Pagnoni della biblioteca comunale Bassani in programma per sabato 18 marzo 2023 alle 10,30 nella sala Emeroteca della biblioteca, in via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara). Il gruppo è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.

L'incontro, a cura di Giancarlo Moretti, è aperto a tutti gli interessati.

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione.

Per info e iscrizioni: tel. 0532 797414, email info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il romanzo racconta la giornata che Amerigo Ormea, intellettuale comunista passa come scrutatore durante le elezioni del 1953 alla Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" di Torino, un istituto religioso dove sono ricoverati migliaia di minorati fisici e mentali.

Lo scopo di Amerigo è quello di impedire che persone incapaci di intendere e di volere siano indotte dai religiosi a votare per la DC. Davanti a quei disabili, l'inquieta coscienza del protagonista si pone numerose domande sulla vita e sul perché del dolore, sull'effettiva possibilità di una trasformazione politica e razionale del mondo, sulla necessità di atti d'amore e di solidarietà gratuiti.

