LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Gli interventi e le modifiche alla circolazione nel territorio comunale di Ferrara dal 20 marzo 2023 In via Darsena il rifacimento dell'ultimo attraversamento pedonale. Opere su strade, marciapiedi, ponti, illuminazione, sottoservizi e verde

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o in partenza nella settimana del 20 marzo 2023 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

INTERVENTI STRADALI

- In corso lavori di consolidamento spondale in via Lavezzola

Sono iniziati il 15 marzo 2023 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il consolidamento spondale di via Lavezzola. Per consentirne l'esecuzione il tratto di strada da via Bedani a via Calzolai sarà interrotto al transito (eccetto residenti e autorizzati) nel solo orario di lavoro dalle 8,30 alle 17,30 circa. Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta.

La conclusione dei lavori è prevista entro la prossima Pasqua.

A sinistra e a fondo pagina la planimetria dei tratti effettivamente interessati dai lavori, in allegato foto scaricabili dei lavori in corso.

- Progetto Air Break: giovedì 23 marzo il rifacimento del 4° attraversamento pedonale in via Darsena con modifiche alla viabilità

Sono in via di conclusione i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali in via Darsena, nel tratto compreso tra corso Isonzo e viale IV Novembre, nell'ambito del progetto Air Break a cura del Comune di Ferrara.

Nella giornata di giovedì 23 marzo 2023, saranno eseguiti gli interventi di rifacimento del quarto e ultimo attraversamento pedonale di via Darsena ubicato tra le rotatorie di via Ippolito d'Este-viale IV Novembre e via San Giacomo.

I lavori si svolgeranno in tre fasi dalle 8 alle 20 del 23 marzo 2023:

FASE 1 - dalle 8 alle 12: chiusura della carreggiata lato Canale di Burana (con senso di percorrenza da Via San Giacomo a Via Ippolito d'Este) e della semi carreggiata con senso di percorrenza opposto, più prossima al bauletto spartitraffico di mezzeria.

Rimarrà aperta al transito la semicarreggiata compresa tra le due rotatorie suddette con senso di percorrenza viale IV Novembre- via San Giacomo.

In questa fase l'impresa provvederà alla demolizione dell'attraversamento in cubetti di porfido, al rifacimento del sottofondo e alla stesura dello strato di bynder.

FASE 2 - dalle 15 alle 18: Apertura della carreggiata lato Canale di Burana (con senso di percorrenza da via San Giacomo a via Ippolito d'Este).

Chiusura della carreggiata compresa tra le rotatorie di via Ippolito d'Este-viale IV Novembre e via San Giacomo con senso di percorrenza da viale IV Novembre a via San Giacomo.

In questa fase l'impresa provvederà alla demolizione della restante porzione di attraversamento in cubetti di porfido, al rifacimento del sottofondo e alla stesura dello strato di bynder.

FASE 3 - dalle 18 alle 20: Chiusura totale di via Darsena nel tratto compreso tra le rotatorie di via Ippolito d'Este-viale IV Novembre e via San Giacomo e realizzazione del tappeto d'usura su tutta l'area interessata dai lavori.

In allegato schizzo indicativo delle fasi dei lavori.

Il progetto Air Break, prevede la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali lungo via Mulinetto e corso Isonzo, progettati secondo criteri di sostenibilità ambientale.

Gli interventi sono finanziati interamente dal Programma Europeo UIA (Urban Innovative Actions) e sono stati affidati alla ditta Slurry srl.

In via Mulinetto è già stata realizzata la nuova pista ciclo-pedonale nel tratto tra il Ponte della Pace e via dello Zucchero, restano da eseguire lavori di finitura, al termine dei quali la pista potrà essere aperta al transito. Dallo scorso 18 febbraio nello stesso tratto di via Mulinetto è stato ripristinato il doppio senso di marcia, a seguito della rimozione delle recinzioni di cantiere. In via Mulinetto è stato inoltre realizzato il bauletto a delimitazione della pista ciclabile, sono state eseguite le opere edili per il nuovo impianto di illuminazione sull'intero tracciato della pista; è stata realizzata la nuova rete fognaria tra via dello Zucchero e via Argine ducale; ed è stato prolungato il parapetto del Ponte della Pace fino all'imbocco della pista ciclabile.

In corso Isonzo, invece, è già stato realizzato il tracciato, con relativo sottofondo, del nuovo percorso ciclo-pedonale sull'area verde, a collegamento con il tratto esistente tra via Rampari di San Paolo e via Darsena. Il percorso dovrà essere completato con calcestruzzo architettonico.

(Tutti i dettagli del progetto su CronacaComune del 27 aprile 2022).

- Ripavimentazione marciapiedi in via Borgo dei Leoni: in corso la seconda fase dei lavori, con chiusura al transito da piazzetta Combattenti a corso Porta Mare (ammessi residenti)

Proseguono in via Borgo dei Leoni i lavori iniziati il 30 gennaio 2023 a cura del Comune di Ferrara per il rifacimento dei marciapiedi, su entrambi i lati, da piazzetta Combattenti e corso Porta Mare (v. planimetria a sinistra).

I marciapiedi verranno pavimentati con nuova finitura in cemento spazzolato al posto dell'attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso. Saranno inoltre realizzate alcune modifiche per migliorare la fruibilità del camminamento.

I lavori si svolgeranno in due fasi distinte.

AGGIORNAMENTO del 17 marzo 2023:

La PRIMA FASE, relativa al tratto da piazzetta Combattenti a via Mascheraio, è già TERMINATA.

E' attualmente IN CORSO LA SECONDA FASE relativa al tratto da via Mascheraio a corso Porta Mare, dove sono già terminati i lavori sul marciapiede lato civici dispari e si sta lavorando sul lato dei civici pari.

Fino al termine dei lavori rimarrà chiuso al transito tutto il tratto di via Borgo dei Leoni da piazzetta Combattenti a corso Porta Mare, con divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada.

In piazzetta Combattenti è revocata la ztl e invertito il senso unico di marcia (che diventa quindi con direzione da via Borgo dei Leoni a corso Ercole I d'Este). In corso Ercole I d'Este è revocata la ztl per i veicoli diretti da piazzetta Combattenti verso corso Porta Mare.

Inoltre, nelle fasi in cui i lavori interesseranno le aree di intersezione tra via Mascheraio e via Borgo dei Leoni, via Mascheraio sarà interrotta al transito tra via Palestro e via Borgo dei Leoni, con divieto di sosta 0-24 e ripristino del doppio senso di marcia per gli autorizzati. In vicolo del Voltino sarà interrotto l'accesso a via Borgo dei Leoni e ripristinato il doppio senso di marcia.

Per entrambe le fasi dei lavori saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dagli interventi, i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. Pertanto l'impossibilità di accedere al proprio garage sarà limitata all'effettiva esecuzione dei lavori nei tratti in cui sono ubicati gli accessi carrabili.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica presente nelle aree interessate.

Le imprese esecutrici dei lavori sono la ditta Costruzioni Ital Strade (Fiscaglia - FE) e la Europav - (Ariano Polesine - RO) entrambe in subappalto dalla ditta B.A.T.E.A. (Concordia sul Secchia - MO).

- 'Bando periferie': in conclusione il rifacimento della rotatoria tra via Piangipane e corso Isonzo. In corso la riqualificazione dell'area verde tra Piangipane e Ripagrande

Sono in via di conclusione i lavori, a cura del Comune di Ferrara, nell'ambito del 'Bando periferie' (lotto B1-B2), per il rifacimento della rotatoria tra via Piangipane e corso Isonzo. Sono terminati i lavori di ridimensionamento della rotatoria, e procedono gli interventi di realizzazione del nuovo anello ciclabile attorno ad essa, che collegherà le ciclabili di corso Isonzo con quella nuova che da via Darsena arriverà alla rotatoria, passando all'interno del bauletto verde centrale.

Stanno procedendo i lavori di riqualificazione dell'area verde tra via Ripagrande e via Piangipane (v. FOTO a sinistra). Sarà ingrandita l'area verde con la creazione di marciapiedi perimetrali ad oggi in parte mancanti, sarà posata una nuova pavimentazione di pregio e sarà reso accessibile con rampe a norma il dislivello esistente tra le due vie all'altezza del bar 'Biancoazzurro'. Sarà inoltre allargato il tratto pedonale tra via Lucchesi e corso Isonzo. Tutti i percorsi e gli attraversamenti pedonali saranno resi accessibili.

Indicativamente nel mese di maggio, sarà effettuata la nuova asfaltatura dell'area, comprensiva della rotatoria di corso Isonzo.

Gli interventi non comporteranno modifiche alla viabilità.

- Riqualificazione via Darsena: in corso la realizzazione dei nuovi marciapiedi lato nord; circolazione a senso unico di marcia in direzione di corso Isonzo

Proseguono i lavori per la riqualificazione della via Darsena, a cura del Comune di Ferrara. Fino al termine degli interventi, per permetterne l'esecuzione, sarà in vigore il SENSO UNICO di marcia su tutta la strada, con direzione da via Bologna VERSO CORSO ISONZO.

Completata la nuova pista ciclabile e pedonale sul lato sud della strada fino all'ingresso del parcheggio Kennedy, attualmente è in corso la pavimentazione dell'ultimo tratto verso via Bologna. Ultimata la piantumazione di 43 nuovi tigli nell'area verde tra la strada e la nuova ciclabile. Realizzata un'opera di urban art per la riqualificazione della cabina Enel presente lungo il percorso ciclabile. Sono in corso anche i lavori sul lato nord, a partire da corso Isonzo, per la realizzazione dei nuovi marciapiedi.

Oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell'impianto di illuminazione, il progetto prevede il completo rinnovo della conformazione stradale, con l'inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria. L'intervento rientra nell'ambito delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l'area ex Mof-Darsena e finanziate dal Bando Periferie.

- Via della Paglia: in corso lavori di riqualificazione con chiusura al transito del tratto da via Zemola a via Borgo di Sotto. Terminati i lavori di Hera, la via la ripavimentazione

In via della Paglia, a Ferrara, è in corso la "Fase B" dei lavori di riqualificazione della strada, nel tratto compreso tra via Zemola e via Borgo di Sotto. Come già nella prima fase, i lavori prevedono: la rimozione delle pavimentazioni lapidee, il rifacimento dei sottoservizi (rete idrica e fognaria) da parte di HeraTech e infine il rifacimento delle pavimentazioni di strada e marciapiedi.

AGGIORNAMENTO del 17 marzo 2023: Dopo la conclusione dei lavori a cura di Hera per il rifacimento della rete idrica e fognaria, al momento la gestione dei lavori è tornata al Comune di Ferrara per il rifacimento delle pavimentazioni di strada e marciapiedi.

Il tratto di strada interessato resterà chiuso al transito, con divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati fino al termine dei lavori. I pedoni e i velocipedi (eventualmente condotti a mano) saranno ammessi al transito, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

In via Delle Vecchie nel tratto compreso tra via Zemola e via Savonarola sarà ripristinato il "senso unico di circolazione".

In via Zemola, nel tratto da via Della Paglia a via delle Vecchie, sarà istituito il "senso unico di circolazione".

Il tratto di via Della Paglia già realizzato, compreso tra via Savonarola e via Zemola è aperto al transito veicolare con direzione via Zemola.

I lavori della FASE B si concluderanno presumibilmente entro marzo-aprile 2023.

Impresa esecutrice: Moretti srl (Ferrara).

VIABILITA'

- Via Baricorda temporaneamente interrotta al transito per manutenzione delle sponde del canale

Nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 marzo 2023 via Baricorda sarà interrotta al transito tra via Ponte Rigo e via Rabbiosa, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione delle sponde del canale limitrofo, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori (con temporaneo ripristino del doppio senso di circolazione in entrambe le vie), solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

- Via dell'Unione temporaneamente interrotta al transito per manutenzione delle sponde del canale Naviglio

Dal 6 marzo scorso via dell'Unione è interrotta al transito nel tratto dall'intersezione con via Monte Oliveto-via Pontegradella-via Raffanello fino all'intersezione con via Copparo, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione delle sponde del canale Naviglio e della banchina stradale, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

La durata prevista dei lavori è di 15 giorni, salvo avversità meteo.

Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.

Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al termine degli interventi.

- In via Marconi possibili rallentamenti della circolazione per interventi di rinnovo della condotta idrica

Il 16 gennaio 2023 sono iniziati i lavori, a cura di Hera, per il rinnovo della condotta idrica in via Marconi, a Ferrara, nel tratto compreso tra via Michelini e via Padova.

Durante l'esecuzione dei lavori, che si svolgeranno in diverse fasi per una durata complessiva di circa 150 giorni salvo imprevisti, saranno possibili code e rallentamenti in tutto l'asse di via Marconi nel tratto compreso tra via Michelini e via Padova - Plebiscito.

Le lavorazioni procederanno da via Roiti il cui semaforo sarà programmato in modo tale da gestire il traffico a senso unico alternato sui tre bracci dell'intersezione, per poi proseguire sulla via Padova e in ultimo in via Plebiscito.

MANUTENZIONE PONTI

- In corso la ricostruzione del ponte di via Saccona con modifiche alla circolazione

Proseguono i lavori iniziati il 9 gennaio scorso, a cura del Comune di Ferrara, per la demolizione e la ricostruzione del ponte di via Saccona, che presentava condizioni di degrado piuttosto avanzato.

Il progetto prevede la ricostruzione del ponte con nuove strutture portanti prefabbricate in calcestruzzo (scatolari). Gli interventi comprendono la realizzazione di una platea di fondazione da 30 cm di spessore da cui si ergeranno le due spalle del ponte e i muri d'ala sui 4 lati del ponte. I muri d'ala avranno spessore pari a 30 cm, così come le spalle del ponte. L'impalcato del ponte, costituito da una soletta da 30 cm di spessore, avrà 4 m di luce e 7,8 m di larghezza. Sulle due estremità dell'impalcato parallele alla carreggiata (lati est ed ovest del ponte) saranno realizzati due cordoli 30x40 cm su cui saranno fissate le nuove barriere stradali.

L'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta "Stradedil Srl" (Boccassuolo - MO).

AGGIORNAMENTO del 17 marzo 2023: il nuovo scatolare è già stato posato; i muri d'ala sono stati gettati, ed è stata eseguita la rimozione delle casserature. Le lavorazioni proseguiranno sul piano viabile con la realizzazione dei cordoli delimitatori della sede stradale su cui verranno installate le barriere.

Da fine marzo 2023 la strada sarà percorribile con piano viabile in stabilizzato (come una strada bianca). Seguirà una sospensione dei lavori da aprile a ottobre 2023, mese in cui l'impresa tornerà a lavorare per la realizzazione degli asfalti e la conclusione dell'opera. Nel periodo di sospensione Hera provvederà inoltre a installare la tubazione definitiva (rimossa durante le demolizioni) e si avranno gli opportuni tempi tecnici di assestamento del sottofondo stradale per il completamento della pavimentazione.

VIABILITA' - Nel periodo di esecuzione dei lavori, la via Saccona sarà chiusa al transito dall'incrocio con via Beccari (SP 19) fino all'incrocio con via Pascolone. Sarà consentito, comunque, il passaggio ai veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. I pedoni e i velocipedi potranno circolare in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

- In corso la manutenzione del ponte di via Panigalli con modifiche alla circolazione

Sono iniziati il 30 gennaio scorso e proseguiranno fino alla fine del mese di marzo 2023, salvo imprevisti, i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione del ponte di via Panigalli all'intersezione con la via Oppietto. Gli interventi sul ponte in muratura prevedono la ricostruzione e il consolidamento dei muri andatori, il consolidamento estradossale della volta, la realizzazione di nuovi cordoli in calcestruzzo armato e opere di protezione spondale.

VIABILITA' - La via Panigalli sarà chiusa nel tratto dall'incrocio con via del Platano fino all'incrocio con via Pomposa, fino al termine dei lavori. Sarà consentito, comunque, il passaggio ai veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. I pedoni e i velocipedi potranno circolare in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

Sarà interrotto il transito anche nella via Oppietto nel tratto compreso tra via delle Lenze e via Panigalli, saranno ammessi al transito i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. I pedoni e i velocipedi potranno circolare in condizioni di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

Sulla via Pomposa per il transito veicolare proveniente dalla periferia e diretto verso la città, in corrispondenza con la via Panigalli sarà inibita la svolta a sinistra; il transito dovrà pertanto proseguire diritto/ destra, mentre in direzione mare si potrà procedere diritto/ sinistra.

EDILIZIA PUBBLICA

Sono stati consegnati alla ditta esecutrice l'1 febbraio 2023 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell'area esterna e della recinzione dell'ex scuola Bombonati. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 200.000 euro e la fine dei lavori è prevista per la metà di aprile 2023.

Sono stati consegnati alla ditta esecutrice il 23 gennaio 2023 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione edile e impiantistica del Camping Estense. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 450.000 euro e la fine dei lavori è prevista per il 23 aprile 2023.

In corso, dallo scorso mese di dicembre, anche i lavori di riqualificazione degli ex spogliatoi della piscina di via Bacchelli.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- In corso il secondo lotto di interventi di ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica - AGGIORNAMENTO del 17 marzo 2023

E' in corso il secondo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce S.r.l. In programma interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo per circa 7.374 punti luce. Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 7.236 apparecchi illuminanti.

Nella SETTIMANA DEL 20 MARZO 2023 i lavori interesseranno le seguenti aree:

- Via Zandonai, Rotatoria via Bologna Wagner, via Ferraresi, via Carlo Porta e limitrofe, Loc. Pontegradella con opere di efficientamento energetico, posa linee elettriche e nuovi sostegni;

- C.so Ercole I° d'Este con le opere di restauro conservativo dei pali storici, consistenti in manutenzione e ripristino della verniciatura;

- Via Carlo Porta e limitrofe con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE - Aggiornamento del 17 marzo 2023

Questo l'elenco dei lavori in corso a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

- via Ripagrande: posa nuova condotta fognaria;

- via Frizzi (tratto da largo Castello a via della Luna):sostituzione condotta idrica e fognaria;

- via del Sostegno: posa nuova condotta fognaria;

- via Menotti Cova: posa nuova condotta fognaria;

- via Ghiron angolo Anselmi: posa nuova condotta fognaria;

- via Calzolai, tratto da via Acquedotto a via della Fossa: posa nuova condotta idrica;

- Via XVI Marzo: posa nuova condotta gas.

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI TIM/FiberCop - Aggiornamento del 17 marzo 2023

Sono in corso interventi, a cura delle Società TIM / FiberCop, per la posa di nuovi impianti teefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con la sorveglianza dell'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara.

Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: Viale Cavour (zona controviale + marciapiedi), corso I Maggio, Via Bagaro, C.so Porta Po (solo su marciapiedi), Via Fabbri, Via Putinati, Via Magrini, Via Smeraldina, Via Baraldi, Via Carboni, Via della Spagnara, Via Modena, Via Carletti, Via X Martiri, Via Tagliaferri, Viale Po, Via Porta Catena, Via A.F. Oroboni, Via G. Bianchi, Via Scutellari, Via dei Calzolai, Via Ribolla, C.so del Popolo, Via Miniera, Via Piopponi, Via X Martiri, Via Bellini, Via Ladino, Via Arginone, Via Gualandi, Via L. Gavioli, Via N. Sauro, C.so Piave, Via San Giacomo, Piazzale della Stazione, Via Argine Ducale, Via Foro Boario, Via Fabbri, Via Ugo Bassi, Via Cisterna del Follo, Via Padova, Via Marconi, Via Bongiovanni.

VERDE PUBBLICO

- Nuove piante in varie zone del territorio comunale

Continua, in varie zone del territorio comunale, la messa a dimora di nuove essenze arboree in sostituzione di quelle rimosse, così come previsto dal Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Ferrara.

Queste le aree che saranno interessate dagli interventi di piantumazione in queste settimane:

- Via Mura di Porta Po: 3 aceri saccarini

- Via Gustavo Bianchi: 1 carpino piramidale

- Contrada del Mirasole 75: 1 frassino

- Area residenza Caterina: 2 farnie, 2 bagolari, 2 aceri saccarini, 2 lecci, 2 noci

- Via della Rivana: 5 carpini piramidali, 4 aceri rossi, 4 gelsi, 6 cerri, 6 tigli

- Via Concetto Marchesi - via Bagni: 8 carpini piramidali, 8 tigli, 3 pioppi bianchi, 4 aceri rossi, 6 cerri, 1 acero saccarino

- Via della Rivana: 5 carpini piramidali, 4 aceri rossi, 4 gelsi, 6 cerri, 6 tigli

- Via Falcone- parcheggio: 2 tigli

- Via Verga 45: 4 aceri campestri

- Scuola elementare Francolino: 8 carpini alberetto, 1 cerro, 1 tiglio

- Via Ladino - via Todeschi, Porotto: 2 carpini piramidali, 1 farnia, 1 liriodendro, 1 acero saccarino, 1 tiglio

- Via Manfredini - via Quinto Rossi, parco dell'Uccellino: 2 querce 1 liquidambar

- Scuola materna la Mongolfiera, via Manfredini: 2 liquidambar, 4 ciliegi da fiore

- Via dei Cedri - via Contardo Montagnola: 2 aceri rossi

- Via Contardo d'Este area di fronte Cadoro: 4 tigli, 4 aceri saccarini, 4 gelsi, 4 noci.

