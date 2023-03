BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 21 marzo 2023 alle 17 letture per bambini in via Ferrariola a Ferrara. Aperte le iscrizioni Alla Tebaldi tanti racconti di emozioni per i più piccoli

Proseguono, martedì 21 marzo 2023 alle 17, le letture sul tema 'Un mondo di emozioni' per bambini dai tre ai dieci anni alla biblioteca comunale Tebaldi di via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara. In programma le storie "I colori delle emozioni" (di A.Llenas) e "Il libro arrabbiato" (di Ramadier e Bourgeau) proposte da Emanuela Bighi.

Il pomeriggio proseguirà poi con i laboratori creativi a cura di Roberta Filippini e Anna Servello.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando il numero: 0532 64215.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it