PROGETTO MAKE TOGETHER - Un playground di opportunità a Ferrara: lavoro, formazione, auto imprenditoria

Il programma degli Open Days del progetto Make Together è stato presentato questa mattina, mercoledì 22 marzo 2023, al Consorzio Wunderkammer, con la partecipazione di tutti i partner e di Micol Guerrini, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara, che è il soggetto promotore e cofinanziatore del progetto, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Ferrara, 22 marzo 2023 - Make Together è il progetto che per la prima volta i tre hub creativi di Ferrara Consorzio Factory Grisù, Laboratorio Aperto Ferrara e Consorzio Wunderkammer, assieme alla Cooperativa il Raggio Verde, Basso Profilo e Fondazione Giacomo Brodolini, nella creazione di una rete tra imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, per offrire e ricevere opportunità formative e di lavoro in modo innovativo a favore dei giovani 18-35 anni.

Il progetto è promosso e cofinanziato dal Comune di Ferrara - Assessorato alle Politiche giovanili - e si realizza con il contributo dalla Regione Emilia-Romagna attraverso le politiche a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dai Comuni capoluogo.

Make Together intende essere un playground creativo che offra ai giovani un'esperienza diversa rispetto alla tradizionale ricerca di lavoro: i partecipanti potranno confrontarsi attivamente, mettersi in gioco, allenarsi e costruire il proprio futuro facendo tesoro degli incontri, dei giochi e delle esperienze condivise dalla comunità di Make Together.

Il primo appuntamento pubblico consisterà in una serie di Open Days che si terranno venerdì 24 marzo e sabato 25 marzo, venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile, durante i quali le tre sedi del progetto apriranno le proprie porte ai giovani. Al centro degli Open Days ci saranno quattro temi per il futuro del mondo del lavoro, in particolare nelle professioni creative: Fondazione Brodolini si occuperà di innovazione sostenibile, concentrandosi su come sia possibile coniugare nuove tecnologie e sostenibilità. L'associazione Basso Profilo discuterà di un-design, ovvero come superare i limiti del design a favore della contaminazione interdisciplinare e della complessità che caratterizza il mondo contemporaneo. Factory Grisù si dedicherà al videomaking, guidando i partecipanti in un percorso per capire insieme come trasformare l'arte del videomaking in una professione. La cooperativa Il Raggio Verde, curerà il tema delle professioni umanistiche, risponderà alla domanda se davvero una formazione umanistica offra minori sbocchi lavorativi o se nell'attuale contesto di innovazione ci siano opportunità concrete per chi intenda fare di riflessività, creatività e pensiero la propria professione.

Ogni giornata sarà suddivisa in quattro momenti: dalle 10 alle 11 un keynote (presentazioni di apertura di uno dei quattro temi in discussione); dalle 11.30 alle 13 un workshop (laboratori esperienziali guidati da autorità nelle differenti materie trattate); dalle 15.30 alle 17.30 il matching & recruiting (opportunità di incontro e selezione con aziende, agenzie per il lavoro e altre realtà del settore come l'Agenzia per l'impiego di Ferrara, Acta, Adecco, Archimede, Centoform, Cidas, Cna Formazione, Cooperativa Il Raggio Verde, Cooperativa Le Pagine, Informagiovani, Manpower, Openjob, Publiteam e gli uffici tirocini di alta formazione e orientamento in entrata e in uscita dell'Università degli Studi di Ferrara); infine dalle 18.30 alle 20.00 un panel conclusivo (tavole rotonde per discussioni e approfondimenti sul tema).

Le attività si svolgeranno alternativamente nelle diverse sedi, senza sovrapposizioni o eventi in contemporanea per rendere così più completa l'esperienza dei giovai e più ampia la propria visuale sul futuro del mondo del lavoro e su quale potrebbe essere la strada giusta per sé.

L'Assessore comunale alle Politiche Giovanili, Micol Guerrini sottolinea "la necessità di leggere e interpretare la realtà in costante divenire negli ambiti professionali, ponendo particolare attenzione al tessuto produttivo del territorio e investendo nella rete di collaborazione tra gli Hub già attivi all'interno del progetto. Altrettanto importante è l'opportunità offerta dal creare nuove connessioni con altre realtà territoriali economicamente dinamiche in grado di favorire iniziative di compartecipazione e possibilità formative e lavorative rivolte al target di progetto: giovani età 18-35 anni".

La partecipazione agli open days è libera e aperta a tutti, ma è consigliato pre-iscriversi, seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.maketogether.consorziowunderkammer.org e sul programma cartaceo. Ciò vale in particolare per garantirsi un tempo dedicato nei momenti di matching & recruiting, riservati a chi ha tra 18 e 35 anni.

>> DOCUMENTAZIONE: PROSPETTO dettagliato incontri "Open Days" scaricabile in fondo alla pagina (file .PDF)

Per scoprire di più sul progetto, scaricare il programma degli Open Days e iscriversi alle diverse attività, visitare il sito www.maketogether.consorziowunderkammer.org.

Contatti: email ufficiostampa@consorziowunderkammer.org

tel. +39 340 6872944 (Leonardo Delmonte)

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: