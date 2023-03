BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 22 marzo 2023 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web ​La vecchia Ferrara raccontata da nonno Giorgio

Racconti, immagini e ricordi della vecchia Ferrara saranno protagonisti, mercoledì 22 marzo 2023 alle 17 dell'incontro con il fotografo e giornalista Giorgio Ferrari in programma nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). La conversazione sarà corredata dalla proiezione di fotografie realizzate dall'autore e sarà moderata dal giornalista Gian Pietro Zerbini, caposervizio cronaca de «la Nuova Ferrara».

L'appuntamento, a cura della casa editrice Faust Edizioni, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Giorgio Ferrari, nato a Ferrara il 6 gennaio del 1946, è sia fotografo (ha immortalato luoghi, eventi e atmosfere cittadine degli ultimi quarant'anni in centinaia di scatti delle sue Pentax e Nikon analogiche), sia scrittore (ha pubblicato, nel dicembre scorso, il volume di successo «Amarcord Ferrarese. Gente, luoghi, storie degli anni '40 e '50» con la prefazione di Gian Pietro Zerbini). Lo "sguardo" del Ferrari scrittore risente dell' "occhio" del Ferrari fotografo che, con la sua spiccata sensibilità per gli scorci della sua città e dell'ambiente del Po, accompagna il lettore in una narrazione che parte dal secondo dopoguerra. Si tratta di storie povere, come povera era la gente di quel tempo, presentate con un linguaggio genuino e capaci di arrivare dritte al cuore con un messaggio tanto semplice quanto reale: non è vero che si stava meglio senza cellulare e termosifoni, senza bagno in casa e televisore, ma forse tutte le mancanze materiali venivano supplite da un senso diffuso di aiuto reciproco che la moderna ricchezza generalizzata ha fatto scomparire. Ascoltare "nonno Giorgio" servirà alle nuove generazioni per vivere uno spaccato del tempo che fu, ma anche nella speranza di trovare uno spunto per recuperare quel senso di fratellanza che si rinviene in tanti episodi che ci racconterà.

