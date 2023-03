POLITICHE ABITATIVE - Ass. Coletti: "le numerose domande già pervenute indicano che l'ottenimento di un alloggio è una necessità incalzante per tante famiglie" Edilizia pubblica: fino a fine marzo la raccolta delle domande della 34a graduatoria per l'assegnazione degli alloggi disponibili

Scadrà il prossimo 31 marzo alle 14 il termine per la raccolta delle domande relative alla 34esima graduatoria erp. Le richieste che arriveranno oltre la scadenza, e quindi dall'1 aprile, andranno a confluire nella 35esima graduatoria.

"Ad oggi - afferma l'assessore comunale alle Politiche Abitative Cristina Coletti - le domande pervenute agli uffici sono circa 920. Sono numeri importanti, che restituiscono la fotografia di un momento complicato in cui l'ottenimento di un alloggio, per tante famiglie, è una necessità incalzante. Per la presentazione delle istanze, in queste ultime due settimane rimangono a disposizione i canali aperti dal Comune online e presso lo Sportello Casa alla Cittadella San Rocco di corso Giovecca, 203, in prossimità dell'assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative. Uno sportello nato proprio per aumentare la prossimità dei servizi fornendo assistenza ai cittadini in ambito erp, e che sta facilitando a tante persone le operazioni di compilazione della modulistica. Dopo il 31 marzo si procederà con la formazione della 34esima graduatoria provvisoria, che sarà stilata tenendo conto prioritariamente delle necessità delle categorie più fragili".

Fino alle 14 del 31 marzo, le domande per l'assegnazione di un alloggio erp possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:

- online, compilando la domanda digitale sulla piattaforma Sosi@home utilizzando esclusivamente le credenziali SPID/CIE/CNS, scegliendo l'opzione "Servizi abitativi", al seguente link:

https://www.comune.fe.it/it/b/17384/sosi-home-servizi-abitativi;

- in forma cartacea, scaricando il modulo predisposto e reperibile sul sito web del Comune o di ACER Ferrara. Le domande cartacee vanno presentate presso lo Sportello Sociale Casa o presso Acer Ferrara.

Lo Sportello Sociale Casa riceve, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, i pomeriggi di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Gli operatori sono raggiungibili telefonicamente (ai numeri 0532-230367 e 338-7170465) o via email all'indirizzo info.assegnazioni@acerferrara.it.

Sempre su appuntamento - da concordare chiamando lo 0532-230311, oppure prenotabile sul sito www.acerferrara.it nella sezione 'calendario appuntamenti con sportelli Acer' scegliendo l'opzione Domande Erp -, ci si può rivolgere anche alla sede di Acer Ferrara di corso Vittorio Veneto, 7.

La trasmissione delle domande cartacee è possibile anche mediante:

- PEC ad affarigenerali@acerferrara.legalmail.it

- e-mail ad info.assegnazioni@acerferrara.it

- fax al numero 0532/ 207854.

- posta ordinaria al seguente indirizzo :C.so Vittorio Veneto 7 - 44121 Ferrara.

Il Comune di Ferrara, entro 60 giorni dal termine della raccolta delle domande di assegnazione, procederà alla formazione e all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti. La 34esima graduatoria provvisoria verrà dunque pubblicata sul sito del Comune e di Acer il prossimo 31 maggio e rimarrà consultabile online per 30 giorni consecutivi. In questo periodo sarà possibile presentare eventuale ricorso alla apposita commissione formata dal Direttore Generale del Comune e da tre consiglieri comunali. La commissione decide su eventuali ricorsi entro ulteriori 30 giorni. Verrà infine redatta la graduatoria definitiva - anche questa pubblicata sul sito Internet di Comune e Acer -, che costituisce provvedimento definitivo e andrà a sostituire la 33esima attualmente in vigore. Infine si procederà alle assegnazioni degli alloggi disponibili, che si stima saranno circa un'ottantina.