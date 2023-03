BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 24 marzo 2023 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web La 'pace necessaria' secondo Gabriel Tarde spiegata da Filippo Domenicali

Sarà dedicata alla filosofia di Gabriel Tarde e alla sua idea di 'pace necessaria' la conferenza di Filippo Domenicali in programma venerdì 24 marzo 2023 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro rientra nel ciclo "Anatomia della pace" a cura di Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e sarà introdotto da Nicola Alessandrini (direttore Istituto Gramsci).

La conferenza potrà essere seguita anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Strano personaggio, Gabriel Tarde (1843-1904). Magistrato di professione, ma filosofo "metafisico" e anche sociologo per vocazione, ha attraversato come una meteora la Francia della Belle Époque conducendo una carriera da irregolare che lo ha portato ad essere annoverato tra i padri della sociologia (celebre è il suo scontro con Durkheim) così come a coronare la sua vita di studioso con la prestigiosa cattedra di Filosofia moderna al Collège de France (dove fu preferito a Bergson). La questione della pace - ma pensata come armonia leibniziana, o adattamento darwiniano - è onnipresente nel suo pensiero. Si tratta di una pace concepita in termini nuovi: né eventuale, né auspicabile, bensì necessaria, esito imprescindibile e scontato dell'immenso meccanismo della Logica sociale che presiede all'evoluzione della società attraverso la fatale alternanza tra Differenza e Ripetizione. Con le sue riflessioni da filosofo della storia, Tarde è autore di racconti fantastici e fantasiosi - di "ucronie" ambientate in un lontano avvenire - egli può essere annoverato tra i precursori di una nuova scienza: la futurologia.



Scarica la locandina Anatomia della pace

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: