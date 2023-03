BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 25 marzo 2023 alle 10,30 laboratorio per adulti in via Grosoli 42. Aperte le iscrizioni Alla Bassani 'Origami poetici/ Origami utili' con Giovanna Mattioli

Un sabato mattina dedicato alla creazione di origami per tutte le occasioni. L'appuntamento è per il prossimo 25 marzo alle 10,30 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara) con un laboratorio per adulti in compagnia di Giovanna Mattioli.

L'incontro è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 797414 o scrivendo a: info.bassani@comune.fe.it.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Giovanna Mattioli, architetto di giardini, è origamista inconsapevole sin da bambina, appassionata di tutto quello che si può fare con le piante e con la carta, ha approfondito negli anni l'arte e la tecnica dell'Origami nel modo più tradizionale: attraverso la condivisione del sapere e la lettura dei diagrammi. Socia del CDO - Centro Diffusione Origami - dal 2013, ha frequentato e partecipato sia ai convegni Origami e Didattica di Bellaria e Senigallia, che agli annuali Convegni del CDO piegando insieme a maestri dell'Origami.

Scarica la locandina origami adulti

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e della altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: