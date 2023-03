BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Sabato 25 marzo 2023 alle 10,30, incontro pubblico in via Romiti 13 a Ferrara. Ingresso libero 'Il ritorno dell'uomo sulla luna': a Casa Niccolini seminario conclusivo del 'viaggio tra scienza e fantascienza'

E 'in programma per sabato 25 marzo 2023 alle 10,30 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini il seminario conclusivo della rassegna 'Il ritorno dell'uomo sulla luna', promossa dall'Associazione di promozione sociale Baffo John Potter.

Temi dell'incontro pubblico saranno: 'Luna: il trampolino per il futuro - Programma Artemis della Nasa, cosa succederà nei prossimi anni?, La Luna quale scenario della filmografia e narrativa di fantascienza. Il suo coinvolgimento nel mondo del fantasy'.

Dialogheranno sui temi: Giovanni Mongini, scrittore, produttore cinematografico, saggista e critico cinematografico italiano di fantascienza, Antonio Bianchi dottorando del CNR di Bologna e vicepresidente dell'Associazione Baffo John Potter, e Davide Formenti.

Modera Cinzia Berveglieri, scrittrice e collaboratrice della Nuova Ferrara.



Il seminario è aperto a tutti e sarà diffuso con diretta Facebook, visibile anche in differita, sulla pagina Facebook BJP Baffo John Potter e sul sito dell'Associazione di promozione sociale Baffo John Potter: https://www.bjpaps.it/.

Agli insegnanti iscritti sarà rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione.

L'evento rientra nella rassegna di iniziative Il ritorno dell'uomo sulla luna - Viaggio tra scienza e fantascienza promosso dall'Associazione di promozione sociale Baffo John Potter, in memoria di Raffaele Bonazza, giovane di profonda versatilità e di multiforme ingegno, in collaborazione con il Comune di Ferrara e con la Biblioteca Ragazzi Casa Niccolini.

Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti

Per informazioni: 0532/418231 - info.niccolini@comune.fe.it



Guarda la locandina con il Programma completo

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: