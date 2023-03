PUBBLICA ISTRUZIONE - Iniziativa di Unilavoro sostenuta dal Comune nelle primarie Alda Costa, Matteotti, Leopardi e Franceschini Un fumetto sulla sicurezza sul lavoro in quattro scuole di Ferrara

Un volume a fumetti intitolato "SuperEdù" e dedicato alla sicurezza sul lavoro, da colorare insieme ai bambini delle quinte elementari, come strumento per un'attività di sensibilizzazione sul tema della prevenzione. È il senso dell'iniziativa di Unilavoro PMI, l'associazione datoriale che si occupa della tutela della piccola e media impresa. L'attività è stata fatta in quattro scuole di Ferrara con il sostegno del Comune di Ferrara, assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Le scuole coinvolte sono state le primarie Alda Costa, Matteotti, Giacomo Leopardi e Franceschini di Porotto per un totale di 9 classi.

"Un'iniziativa per la quale esprimo il mio apprezzamento - ha sottolineato l'assessore Kusiak - perché è importante e utile riuscire a trasmettere i valori della prevenzione e insegnare ai bambini fin da piccoli i comportamenti corretti da mettere in atto per non imbattersi in situazioni pericolose ed evitare i rischi".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Un fumetto sulla sicurezza sul lavoro, da colorare insieme ai bambini delle quinte elementari per un primo approccio su una tematica da "svezzare" già in età adolescenziale seppur ancora distante dalla loro quotidianità. È il senso dell'iniziativa di Unilavoro PMI, l'associazione datoriale che si occupa della tutela della piccola e media impresa, che ha preso il via all'inizio dell'anno scolastico, ha già fatto tappa in numerosi istituti primari della penisola e ne coinvolgerà ancora molti altri in diverse città. Bari, Ascoli Piceno, Roma, Firenze, Palermo, Catania, Verona, Rimini, Savona, Catanzaro, Reggio Calabria alcuni dei capoluoghi di provincia (e di regione) già toccati da un tour che ovviamente non ha escluso i piccoli centri, per un totale di oltre cento istituti scolastici coinvolti e migliaia di alunni oltre che insegnanti, dirigenti scolastici e in molti casi sindaci e assessori.

Ferrara non è stata da meno: grazie ai rappresentanti della sede territoriale dell'associazione Enrico Bellini, Libera Cosenza ed Elisa Verri, il fumetto è stato portato in ben quattro istituti: Alda Costa, Matteotti , G. Leopardi e l'I.C. De Pisis per un totale di 9 classi.

Edito da Paolo Maglioli della Kiker edizioni e disegnato dalla matita del fumettista piemontese Loris Gualdi, l'opuscolo (una ventina di pagine) racconta l'avventura di Superedù, uno Sherlock Holmes a 4 zampe in visita perlustrativa nei reparti di un'impresa metalmeccanica a caccia di lavoratori incuranti del rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e quindi a rischio infortuni di ogni specie e gravità. Ma sono i bambini i veri protagonisti dell'iniziativa che, indirizzati dalle spiegazioni dei responsabili dell'associazione e supportati dall'ausilio delle maestre, avranno il compito di colorare il mantello del cagnolino, di rosso ogni qualvolta si imbatterà nelle situazioni a rischio, di verde invece quando sarà al cospetto di operai che operano nel rispetto delle norme a tutela della loro stessa sicurezza.

Partita dai banchi delle elementari, l'iniziativa punta a raggiungere quanto prima quelli del Parlamento perché, secondo il diktat di Unilavoro, per ‘imporre' la sicurezza sul lavoro, imprimere un cambio di rotta culturale affinché un giorno si possa smettere di aggiornare costantemente il numero delle persone che perdono la vita lavorando, è necessario che questa diventi una materia di studio, coi suoi testi, i suoi insegnanti, né più né meno dell'Educazione Civica.

La Unilavoro coglie l'occasione per ringraziare il Comune di Ferrara nella figura dell'assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, i Dirigenti scolastici e le maestre che hanno accettato di partecipare al progetto.

