PALIO - Sabato 1 aprile ore 14 Palapalestre via Tumiati. Domenica 2 aprile ore 9 Palestra Copernico ex Itis via Pontegradella 25 Presentati sedicesima edizione del Torneo "Le Bandiere del Cuore - Trofeo Paolo Laccetti" e "Campionato nazionale under 18 - Premio 'Vittorio Dini'"

Ferrara, 30/03/2023. Nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, oggi, si è parlato della sedicesima edizione del Torneo "Le Bandiere del Cuore - Trofeo Paolo Laccetti" e del "Campionato nazionale under 18 - Premio 'Vittorio Dini'" in programma rispettivamente l'1 e 2 aprile 2023 per l'organizzazione a cura della Contrada Borgo San Giovanni.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il presidente della Contrada Borgo San Giovanni Luca Battaglia, l'organizzatrice degli eventi per la Contrada Silvia Carlini e il vice presidente dell'Ente Palio Città di Matteo Cristofori.

Importante la partecipazione da tutt'Italia degli atleti delle varie categorie previste nel Torneo "Le Bandiere del Cuore - Trofeo Paolo Laccetti" -cui si affianca anche il Premio Musici intitolato alla memoria di Matteo Chiodi-, con l'adesione di 15 gruppi per 55 esercizi acrobatici complessivi, mentre la partecipazione alla Cena e Festa finale del 1 aprile ha già raggiunto le 180 prenotazioni.

All'apertura del sabato pomeriggio al Palapalestre di via Tumiati, fa seguito l'importante novità di domenica mattina, nella palestra dell'ex istituto scolastico Itis, con il "Campionato nazionale Under 18" che presenterà con i suoi dieci gruppi in pista le eccellenze giovanili italiane, e dove si esibirà anche il più giovane atleta ferrarese di soli dieci anni.

Una novità, l'Under 18, cui corrisponde l'importante impegno organizzativo quest'anno direttamente in capo a San Giovanni pur con il sempre presente sostegno dell'Ente Palio.

Viva, anche, la soddisfazione della Contrada di San Giovanni, organizzatrice della due giorni, interessata in questo scorcio d'anno dal lusinghiero esito della campagna di adesione con 80 nuovi contradaioli di età compresa tra i 18 e 25 anni che porta il complesso dei soci a ben 190 persone.

Un risultato che fa ben sperare per il futuro delle attività messe in campo -proprio a partire da questa due giorni- e per la diffusione di momenti di aggregazione non solo giovanile che ruotano attorno al complessivo movimento del Palio cittadino cui il Comune di Ferrara negli ultimi anni presta particolare cura e attenzione.

