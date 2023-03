BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 4 aprile 2023 alle 17 letture per bambini in via Ferrariola a Ferrara. Aperte le iscrizioni Alla Tebaldi la storia de "Il piccolo seme" per piccoli ascoltatori

Proseguono gli appuntamenti del martedì pomeriggio con le letture ad alta voce per bambini alla biblioteca comunale Tebaldi di via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara. Il prossimo 4 aprile alle 17 sarà protagonista la storia de "Il piccolo seme" (di E. Carle) proposta da Roberta Filippini.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando il numero: 0532 64215.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

