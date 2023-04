BIBLIOTECA BASSANI - Rassegna 'Racconti Erranti' venerdì 14 aprile 2023 alle 21 in via Grosoli 42. Ingresso libero 'Prison Songbook': alla Bassani una serata dedicata al 'Blues carcerario' con Sara Piolanti e Marco Vignazia

Si intitola 'Prison Songbook' il viaggio storico-musicale che sarà proposto da Sara Piolanti (voce, chitarra e percussioni) e Marco Vignazia (chitarra) venerdì 14 aprile 2023 alle 21 al pubblico della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara), per il nuovo appuntamento con la rassegna 'Racconti Erranti', organizzata in collaborazione con l'associazione culturale Music Road.

L'evento è ispirato alla ricerca storica eseguita dai due artisti per la raccolta del repertorio di 'Blues carcerario', composto all'interno dei penitenziari statunitensi dai detenuti di colore, durante gli anni della segregazione razziale dei primi del '900.

L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Ferrara, è a ingresso libero e gratuito.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il blues ha ancora molto da raccontare e insegnare, dal punto di vista musicale e anche da quello dei diritti umani. Il blues si collega a storie di prigioni e schiavitù, di mancata libertà e dignità, ed è proprio da questo che i due artisti hanno preso ispirazione per Prison Songbook. La performance, infatti, è una raccolta di canzoni dalle carceri e dai campi di lavoro.



Marco Vignazia, storico chitarrista blues romagnolo, già a fianco di Arthur Miles, Joe Galullo, Sara Piolanti e molti altri, è uno dei 10 chitarristi voluti da Vince Vallicelli per il tributo a Freddie King per la serata conclusiva del Naima Club.



Sara Piolanti è una cantautrice forlivese, oggi chitarrista, con alle spalle una storia musicale ricca di importanti progetti e collaborazioni. Si è esibita molte volte al Naima club aprendo i concerti di importanti musicisti blues americani. Nel suo cammino altre importanti collaborazioni come quella con l'ex Modena City Ramblers Giovanni Rubbiani, con la band Caravane de Ville, fino ai Marta sui Tubi. Vincitrice del Premio Fabrizio de André.



Informazioni allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it



Scarica qui la locandina dell'evento: prison songbook

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e della altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

