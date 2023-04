BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 14 aprile 2023 alle 17 incontro con gli autori in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web 'La guerra delle tasse' raccontata da Vincenzo Visco e Giovanna Faggionato

Racconta le fasi e gli effetti de 'La guerra delle tasse' il libro scritto dall'ex ministro del Tesoro Vincenzo Visco e dalla giornalista Giovanna Faggionato che venerdì 14 aprile 2023 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro, a cura dell'Associazione culturale Campodemocratico di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Da trent'anni si combatte una guerra, sotterranea e non dichiarata, dagli effetti devastanti: la guerra delle tasse. Vincenzo Visco, ex ministro del Tesoro e maggiore esperto di questioni fiscali in Italia, ce la racconta tassa dopo tassa, riforma dopo riforma e ingiustizia dopo ingiustizia. E spiega perché ora è il momento di cambiare strada.

Vincenzo Visco è stato professore di Scienza delle finanze all'Università di Pisa, alla Luiss e alla Sapienza di Roma. E' stato ministro del Tesoro nel secondo governo Amato e ministro delle Finanze nei governi Ciampi, Prodi a D'Alema. E' presidente del centro studi Nens (Nuova Economia Nuova Società).

Giovanna Faggionato è capo servizio Economia al quotidiano "Domani". E' stata corrispondente da Bruxelles per Lettera43 e ha collaborato con "II Sole 24 Ore". E' autrice di inchieste sulla crisi delle banche popolari e sui conflitti di interesse di manager e politici. Nel 2022 è state fellow del Journalists in Residence Program dell'Università di Chicago.

