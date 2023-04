VIABILITA' - Provvedimenti in vigore sabato 22 e martedì 25 aprile 2023 Modifiche alla viabilità a Porotto e nel centro storico di Ferrara per le iniziative del 78° Anniversario della Liberazione

Per consentire lo svolgimento delle cerimonie e delle iniziative in programma sabato 22 aprile 2023 a Porotto e martedì 25 aprile 2023 a Ferrara , saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità.

Sabato 22 aprile 2023, a Porotto, per consentire il passaggio del corteo per le celebrazioni dell'anniversario degli 'Eccidi di Porotto', con deposizione delle corone al cippo di via Tagliaferri, cippo di via Ladino e cippo di Fondoreno, dalle 15,30 in via Tagliaferri, via X Martiri, via Ladino (fino in prossimità della scuole elementare) sarà vietato il transito dei veicoli (eccetto autorizzati), per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.

Martedì 25 aprile 2023, a Ferrara, in occasione della cerimonia per il 78° Anniversario della Liberazione:

- dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 in corso Martiri della Libertà, piazza Cattedrale e piazza Trento Trieste: divieto di circolazione (eccetto i veicoli necessari allo svolgimento della manifestazione);

- dalle 10,30 alle 11 in piazza Trento Trieste, via Cortevecchia, piazza Sant'Etienne: sospensione momentanea della circolazione per il transito del corteo;

- dalle 9 alle 13 in corso Porta Reno, tratto compreso tra via Amendola e piazza Trento Trieste: divieto di circolazione a tutti i veicoli (ammessi quelli al seguito manifestazione).

Saranno possibili deviazioni delle linee di trasporto pubblico.

