SPORT - Da sabato 22 a martedì 25 aprile 2023 dalle 10 fino a sera al Parco Urbano di Ferrara Quattro giorni di Festival Internazionale degli Aquiloni "Vulandra" al parco Bassani

Torna il Festival Internazionale degli Aquiloni "Vulandra 2023", protagonista da sabato 22 a martedì 25 aprile 2023 con manifestazioni e attività dalle 10 alle 19 e con possibilità di ristoro fino alle 21 al Parco Urbano "Giorgio Bassani" di Ferrara. La manifestazione è stata presentata mercoledì 19 aprile 2023 nella sala dell'Arengo della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore allo Sport Andrea Maggi; la presidente di Arci Ferrara aps Francesca Audino; il presidente del gruppo Aquilonisti Vulandra aps Maurizio Cenci.

"La manifestazione - ha sottolineato l'ass. Maggi - è alla 43.a edizione che è un numero importante, da record mondiale, che significa che c'è continuità e un gruppo con basi solide non solo di passione, ma di impegno, tempo investito e organizzazione. Oltre allo sport praticato e allo sport da vedere per coloro che staranno con gli occhi al cielo, ci sono anche altre cose che sono degne di merito e di plauso. Come l'iniziativa della biblioteca, la possibilità di fare attività ricreative, laboratori, che danno sostanza alla manifestazione".

Quattro giornate - come ha spiegato la presidente Arci Audino - che daranno la possibilità di vivere il grande senso di comunità che si crea tra il gruppo di aquilonisti e gli ospiti, che sono 150 da tutt'Italia e dall'estero, e che mette insieme l'attività sportiva, turistica, storica e tecnica.

Il presidente del gruppo Aquilonisti Cenci ha fatto notare che si tratta del 35.o anno che la manifestazione si svolge al parco Bassani, dopo gli otto anni precedenti organizzati sull'argine del Po intorno alla sede della Canottieri di Pontelagoscuro.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Da sabato 22 a martedì 25 aprile torna l'appuntamento con VULANDRA - Festival Internazionale degli aquiloni nella splendida cornice verde del Parco Urbano "Giorgio Bassani" di Ferrara, una festa di quattro giornate che colorerà il cielo della città.

La storica manifestazione, organizzata dal Gruppo Aquilonisti Vulandra APS e da Arci Ferrara APS, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ferrara e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, giunge quest'anno alla sua 43° edizione.

Il Festival Internazionale dell'Aquilonismo Vulandra" è a ingresso gratuito e si configura come un momento di aggregazione per famiglie e cittadini ferraresi, oltre ad appassionati e professionisti di aquiloni provenienti da tutto il mondo. Con un'affluenza media di 25mila persone, è il festival di aquiloni più longevo d'Europa nonché uno dei favoriti dai cittadini della provincia per trascorrere giornate di svago e relax all'aria aperta.

Quest'anno il festival annovera la partecipazione di circa 150 aquilonisti provenienti da Italia (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte) ed Europa (Germania, Austria, Francia, Svizzera, Portogallo) che offriranno al pubblico lo spettacolo delle loro esibizioni. Quattro giorni di volo libero e dimostrativo dalle 10 fino a sera, esibizioni di volo acrobatico e non, laboratori creativi e sostenibili dedicati a infanzia e adolescenza, attività motorie e sportive, aggregazione e socialità, anche grazie alla presenza dell'area ristoro. Come ogni anno, il festival intende meravigliare e avvicinare all'arte dell'aquilonismo i numerosi bambini che vi partecipano: per questo, tutti i giorni, alle 10.00 del mattino, sarà possibile partecipare ai laboratori gratuiti di costruzione di aquiloni, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15, saranno distribuiti gli aquiloni offerti dagli storici sponsor Gruppo Hera Ferrara e Yara Italia S.p.A..

Dopo la sperimentazione della scorsa edizione, anche quest'anno verrà allestita l'area ristoro del Festival, dove tutti i giorni, dalle 10 alle 21, sarà possibile trovare food truck e stand con opzioni dolci e salate grazie alla partecipazione di: CPS "il Quadrifoglio" con i tipici "pinzin" ferraresi, Bastian Contrario con panini e street food, I due gatti con pizza e focacce, Stella Nadia con crêpes dolci, e ARCI Ferrara APS per caffè, bevande e aperitivi. A partire dalle 18, il momento dell'aperitivo verrà accompagnato da musica fin dopo il tramonto.

Tra le acrobazie ed ii colori dei protagonisti aquiloni, attorno al campo di volo si svolgeranno come sempre tante attività collaterali; oltre all'immancabile parco dei giochi gonfiabili dei Fratelli Bisi, attorno agli stand del festival ci saranno laboratori creativi, letture e attività sportive dirette in particolar modo a infanzia e adolescenza e incentrate su benessere psico-fisco e sostenibilità ambientale.

Ritorna la bella esperienza dello stand biblioteca a cura della Biblioteca Popolare Giardino aps dove tutti i giorni sarà possibile prendere in prestito libri, saggi, romanzi da leggere nel parco, stesi sul prato o all'ombra di un albero. Grazie a questa collaborazione, sabato 22 aprile dalle 16 alle 18 presso lo stand grande del festival, si svolgerà un importante appuntamento a tema "lettura": Resistenza ieri e oggi - la doppia presentazione dei libri "Tutte le anime del mio corpo. Diario di una giovane partigiana", di Maria Antonietta Moro, alla presenza della figlia Lorena Fornasir e "Il diritto di Antigone. Appunti per una filosofia politica: a partire dai corpi migranti" di Gian Andrea Franchi alla presenza dell'autore. Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi sono i fondatori di Linea d'ombra, l'associazione che ogni giorno accoglie in piazza a Trieste i migranti provenienti dalla rotta balcanica e presta la prima accoglienza. I loro libri sono collegati da un comune filo di Resistenza e di rispetto delle vite umane, dalla Storia di ieri a quella di oggi.

Attività creative, sostenibili e di riciclo grazie a Gruppo Hera, Filippo Marani, Linea.retta, Martina Buiat "la.mamola", Solaris APS.

Letture e attività per infanzia: a cura della Biblioteca Popolare Giardino.

Attività motorie e sportive: grazie a Prana Studio Yoga che realizzerà lezioni aperte a tutti e tutte sul prato,tutti i giorni alle 10 e alle 15, a La Macchina della Gioia e a UISP Ferrara.

Infine, in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, Vulandra non perde l'occasione di celebrare questa giornata e il Parco diventa punto di approdo alle 18 del tour guidato della "Biciclettata Partigiana" organizzato grazie a FIAB, ANPI e Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Durante il Festival, per chiunque desideri un aquilone da far volare, sarà possibile acquistarli in loco allo stand InfoPoint di ARCI Ferrara APS. Oltre a ciò sarà possibile ammirare e comprare le creazioni artigianali nel settore creativi e informarsi presso gli stand di AVIS Comunale Ferrara, Medici Senza Frontiere, Intercultura e FIAB Ferrara.

Il Parco Urbano di Ferrara dispone di sentieri privi di pendenza che consentono di raggiungere tutti gli stand della manifestazione. Sul sito www.vulandra.it è disponibile una mappa per l'accessibilità che indica col tratteggio blu i percorsi consigliati per uno spostamento più agevole.

Vulandra 2023 è organizzato dal Gruppo Aquilonisti Vulandra APS e Arci Ferrara APS, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e il sostegno del Comune di Ferrara, con la collaborazione di e il prezioso contributo di Gruppo Hera, Yara Italia S.p.a., AVIS Ferrara, Fratelli Bisi, Assicoop - Unipol Sai, Krifi, Suono e Immagine, Rossante, Stella Nadia, Bastian Contrario e I Due Gatti.

Le informazioni e gli aggiornamenti relativi al festival sono disponibili sull'evento Facebook "Vulandra 2023 - Festival Internazionale degli Aquiloni a Ferrara", e sul profilo Instagram

@Vulandra. Tutte le informazioni su laboratori e corsi saranno disponibili in loco all'InfoPoint di ARCI Ferrara aps.

Per altre informazioni: sito web vulandra.altervista.org, social Gruppo Aquilonisti Vulandra, email info@arciferrara.org, tel. 0532 241419.

Immagini scaricabili: