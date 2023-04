ILLUMINAZIONE - La fontana di Piazza della Repubblica a Ferrara si colora sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 Illuminazione verde per la "Giornata mondiale della Terra"

L'amministrazione comunale di Ferrara aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione per i temi ambientali, predisponendo l'illuminazione della fontana in piazza della Repubblica, nel cuore di Ferrara al lato del Castello estense, per la serata della celebrazione di sabato 22 aprile e fino a tutta la notte di domenica 23 aprile 2023.