In sala Agnelli un ricordo della storica Chiara Frugoni e dei suoi studi sul Medioevo

Sarà dedicato alla figura della storica Chiara Frugoni e ai suoi studi sul Medioevo l'incontro a cura di Corrado Bologna in programma venerdì 21 aprile 2023 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro, promosso dall'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea e aperto liberamente a tutti gli interessati, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

A un anno dalla morte, un ricordo della storica medievista Chiara Frugoni( 1940-2022), la cui intensa attività storiografica ha contribuito a diffondere l'idea di un Medioevo tutt'altro che oscuro non solo fra gli studiosi, ma anche nel pubblico dei non specialisti. Fin dalle sue prime opere che ricostruiscono la leggenda di Alessandro Magno, e poi nei numerosi studi dedicati alle donne e ai bambini nel Medioevo, negli importanti volumi su Francesco d'Assisi o sugli affreschi della Cappella Scrovegni, per arrivare alle opere più recenti, come Paure medievali, o A letto nel medioevo, uscito postumo, Chiara Frugoni ha saputo coniugare una solida padronanza delle fonti scritte con l'attenzione costante all'universo delle immagini, indagate come testimonianza della civiltà medievale nella sua quotidianità. Il profilo scientifico e umano della studiosa è ricostruito dal filologo romanzo Corrado Bologna attraverso la cifra della tenerezza, un sentimento che da qualche anno è al centro delle sue ricerche e del quale va delineando la storia attraverso un percorso ampio e vario, che lega la letteratura all'arte, la filologia alla spiritualità.

