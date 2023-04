TURISMO E PALIO - Novità e opportunità presentate oggi agli operatori del settore Il terzo appuntamento di Scuola di Territorio dedicato al Palio della città di Ferrara. Edizione 2023.

Ferrara, 21/04/*2023. Si avvicina maggio, storicamente mese del Palio cittadino, quest'anno con alcune grandi novità e i riflettori puntati sull'evento più che mai.

Un'occasione importante per la città a livello promozionale e turistico, con la grande scommessa della prima edizione delle corse in notturna, previste per la serata di sabato 27 maggio nella suggestiva cornice di Piazza Ariostea vestita a festa.

Proprio questo è stato il tema del terzo appuntamento di Scuola di Territorio, svoltosi venerdì 21 aprile nella Sala del Consiglio presso la Residenza Municipale.

Un ciclo di incontri dedicato agli operatori turistici che offre approfondimenti e spunti per la valorizzazione, promozione e commercializzazione del territorio.

Organizzato dal Comune di Ferrara e da InFerrara, soggetto incaricato della promocommercializzazione turistica della nostra città, l'incontro ha visto la fondamentale collaborazione Ente Palio della città di Ferrara.

Ad accogliere gli operatori, insieme, il Vicesindaco Nicola Lodi, con delega al Palio, e l'assessore al turismo Matteo Fornasini, a simboleggiare una forte comunione di intenti sulla valorizzazione del Palio.

"Quella del 2023 è un'edizione storica" - ha sottolineato il Vicesindaco Nicola Lodi - "e l'amministrazione sta investendo moltissimo in questi anni sul Palio, sia in termini di spettacolarizzazione, ma anche di sicurezza. Ci sono tutte le premesse per un'edizione di successo e la collaborazione del comparto turistico nella diffusione della cultura e dell'importanza del Palio è fondamentale per la sua esplosione a livello nazionale e oltre".

"Il Palio coinvolge centinaia di famiglie ferraresi" - ha continuato Matteo Fornasini - "e pensiamo che sia necessario si apra sempre più al turismo. Si tratta di un elemento promozionale cardine del brand "Ferrara Capitale del Rinascimento" anche come linea di sviluppo a livello di prodotto turistico".

La parola è passata poi a Nicola Borsetti, presidente Ente Palio della città di Ferrara, con un affondo specifico sul valore del "prodotto Palio", illustrandone le fondamentali novità del 2023.

Un evento in costante evoluzione, che vede la partecipazione di tantissime persone, in un intreccio ben riuscito e consolidato di professionismo e volontariato, e che sviluppa iniziative durante tutto l'arco dell'anno, dalle feste di contrada ai contatti con le scuole del territorio.

Matteo Cristofori e Giovanni Bellini, rispettivamente vicepresidente e segretario generale dell'Ente Palio, hanno fornito l'inedito punto di vista di chi la contrada la vive e la gestisce nel quotidiano. Un mondo associativo sfaccettato ed affascinante che, pur mantenendo la sua natura e caratteristiche, sta a mano a mano aprendo le porte ai turistidurante l'intero arco dell'anno, dandogli la possibilità di scoprire il patrimonio culturale e storico che racchiude.

Per informazioni sulle iniziative dedicate agli operatori esull'adesione al nuovo progetto di promo-commercializzazione turistico della città è possibile scrivere a info@inferrara.it