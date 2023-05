AMBIENTE - Venerdì 5 Maggio 2023 ore 18. Laboratorio Aperto Ferrara Ex Teatro Verdi, conferenza Vittorio Baraldi ingegnere aerospaziale Esplorazione spaziale e lotta al cambiamento climatico

Ferrara, 02/05/2023. Venerdì 5 Maggio 2023 alle ore 18 al Laboratorio Aperto Ferrara (Ex Teatro Verdi), l'ingegnere aerospaziale Vittorio Baraldi parlerà di come le missioni spaziali e la ricerca spaziale sia essenziale nella risoluzione di problemi legati al pianeta Terra, in particolare nella lotta al cambiamento climatico. Ingresso libero e gratuito.

Chi è Vittorio Baraldi? Laureato all'Università di Bologna, si trasferisce negli Stati

Uniti per completare gli studi, conseguendo un Master of Science in Aerospace Engineering alla

Embry-Riddle Aeronautical University in Florida.

Nel frattempo, dà il via a un'attività di divulgazione scientifica attraverso i canali social, dove è conosciuto come ‘AstroViktor' con diverse decine di migliaia di followers attraverso varie piattaforme.

Nel 2022 partecipa a un progetto con NASA per la creazione di una architettura ingegneristica da inviare su Marte per produrre propellente per i nostri razzi utilizzando le risorse del Pianeta Rosso, in previsione delle future missioni con esseri umani. Oggi si occupa di divulgazione a tempo pieno mentre prosegue alcune ricerche in ambito aerospaziale.

Il cambiamento climatico e la ricerca spaziale

È davvero uno spreco di denaro andare nello spazio? Oppure la ricerca spaziale ha un tornaconto anche nella nostra vita di tutti i giorni? La conferenza cerca di rispondere a queste domande, raccontando come le tecnologie spaziali si siano rivelate fondamentali per la lotta al surriscaldamento globale e alle sue conseguenze.

Si parlerà di come i satelliti possano essere utilizzati per monitorare e prevedere i cambiamenti climatici, e di come le soluzioni innovative possano aiutare a ridurre le emissioni di gas serra.

La conferenza è aperta a tutti, indipendentemente dall'esperienza in ambito spaziale e

scientifico.

Immagini scaricabili: