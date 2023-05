BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 3 maggio 2023 alle 17 incontro con l'autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web 'Alcol puro' nel romanzo di Isabella Bertasi all'Ariostea

Racconta la storia di un incontro fra due personalità agli antipodi il romanzo di Isabella Bertasi 'Alcol puro' che mercoledì 3 maggio 2023 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). L'incontro con l'autrice potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Anno 2008. Darren Dysart è un architetto giovane e brillante, ma anche arrogante e superficiale. Le sue consolidate certezze vengono messe a dura prova quando incontra, apparentemente per caso, Nain Kasal, una ragazza di estrazione e stile di vita del tutto agli antipodi rispetto a quelli a cui è abituato. Inizialmente diffidente, presto Darren rimarrà affascinato dalla libertà di pensiero di lei e sarà gradualmente incuriosito da un tratto insolito della sua personalità: Nain sembra essere a conoscenza di dettagli della sua vita, sia presente che passata, che Darren non aveva mai confessato a nessuno. Ma soprattutto, sembra conoscere anche il suo futuro. È questo l'inizio di una relazione tanto travagliata quanto complessa, tra alti e bassi, tradimenti e menzogne, con una donna che gli cambierà la vita. Starà a lui, però, decidere fino a che punto.

Isabella Bertasi nasce a Ferrara nel 1986. Dopo aver conseguito il diploma classico-linguistico si laurea in Lettere e Filosofia presso il DAMS di Bologna. Da sempre appassionata di letteratura, cinema e teatro, ha gestito attività quali cineforum e laboratori teatrali. Dal 2014 al 2017 ha pubblicato diversi racconti per ragazzi e di fantascienza, oltre ad alcune poesie. Dal 2019 si occupa di un blog in cui scrive recensioni cinematografiche. Alcol Puro è il suo primo romanzo.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

