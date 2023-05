BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 11 maggio 2023 alle 17 incontro in via Grosoli 42. Ingresso libero Alla Bassani un ricordo di Gian Pietro Testa per la rassegna "Era di maggio: gli autori si raccontano"

A pochi mesi dalla scomparsa di Gian Pietro Testa la biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) organizza un incontro, giovedì 11 maggio 2023 alle 17, per celebrarne la figura e le opere attraverso il ricordo di chi l'ha conosciuto. In programma interventi di Sergio Gessi (giornalista), Marco Mari (Festina Lente Edizioni) e Andrea Poli (scrittore). Previste anche letture a cura di Teresa Fregola tratte dal romanzo "Il linciaggio".

L'incontro è il secondo della rassegna "Era di maggio: gli autori si raccontano", che si concluderà giovedì 25 maggio con Chiara Forlani e il suo libro "Il campo delle ossa".

Gli incontri sono a ingresso libero.

Per informazioni: info.bassani@comune.fe.it o telefonare ai numeri: 0532797418-414

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Gian Pietro Testa, ferrarese di Ferrara, è stato uno dei più grandi giornalisti contemporanei, uno di quelli (pochi) che hanno saputo conservare la schiena diritta, anteponendo sempre il rispetto di se stesso alle opportunità di carriera. Un uomo che a un certo punto della sua vita ha deciso di tornare nella sua città. Inviato speciale de "Il Giorno", poi de "L'Unità" e poi molto altro ancora, ha attraversato da protagonista il periodo più buio della nostra storia recente: gli anni di piombo, quando scrivere di terrorismo poteva costarti la vita. Primo giornalista ad entrare nella Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, dopo l'esplosione della bomba che causò diciassette morti. Autore di una magistrale inchiesta sulla strage di Peteano che fece luce su autori e mandanti dell'attentato. Fu anche uno dei primi a giungere alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980» (da "La città del però", postilla al prefatore). Nel corso dell'incontro saranno letti brani del romanzo, "Il linciaggio", che, partendo da un fatto di cronaca realmente accaduto nelle campagne ferraresi, è testimonianza autentica di come la scrittura di Gian Pietro Testa, anche nelle opere di spiccata natura letteraria, sia connotata da forte impegno civile.

