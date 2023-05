VIABILITA' - Provvedimenti in vigore domenica 14 maggio 2023 dalle 10 Temporanea sospensione della circolazione per la 24a edizione di 'Bimbimbici' a Ferrara

Per consentire lo svolgimento, a Ferrara, della 24a edizione della manifestazione "Bimbimbici", pedalata cittadina per famiglie e bambini promossa da Fiab Ferrara, dalle 10 di domenica 14 maggio 2023 è prevista la sospensione della circolazione di tutti i veicoli per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti. Il percorso (lungo il quale sono previste brevi soste) partirà da Porta Paola e si snoderà lungo: via Kennedy, via Ripagrande, corso Piave, corso Vittorio Veneto, piazza XXIV Maggio (sosta), corso Piave, via Ortigara, attraversamento di viale Cavour, via Barriere, viale Belvedere, via Arianuova, corso Ercole I d'Este, Parco Massari (sosta), corso Porta Mare, via Folegno, via delle Erbe con arrivo alla sede di Nuova Terraviva.

