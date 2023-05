BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Mercoledì 17 maggio 2023 alle 17 appuntamento per bambini in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni Alla Luppi "Guest star a quattro zampe" per un pomeriggio dedicato ai più piccoli

"Guest star a quattro zampe" per il pomeriggio dedicato ai più piccoli dalla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) mercoledì 17 maggio 2023 alle 17.

In programma tante storie con protagonisti i cani, proposte dalla lettrice volontaria Monica, e un incontro con il Gruppo Cinofilo Estense Dog che sarà ospite della biblioteca con i suoi cani, pronti a far conoscenza con tutti i bambini presenti.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il Gruppo Cinofilo Estense Dog (https://estensedog.it/) ha l'obiettivo di diffondere la cultura cinofila con particolare riguardo all'educazione dei più giovani. Il fine è instaurare un stretto rapporto di conoscenza e rispetto reciproco tra i bambini e i cani. Inoltre Estense Dog organizza progetti per scopi sociali con percorsi educativi nelle scuole dell'infanzia e primarie.



► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

