BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 23 maggio 2023 alle 17 incontro in via Grosoli 42. Aperte le iscrizioni "Orti urbani": alla Bassani si parla della storia del verde pubblico in città

Sarà dedicato agli orti urbani e alla "storia anti-monumentale (e anti-speculazione) del verde pubblico in città" l'incontro in programma martedì 23 maggio 2023 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara). Interverranno la presidente del Garden Club Ferrara Paola Roncarati e la socia dello stesso Club Lodiana Poggi.

L'appuntamento rientra nella rassegna di incontri "Pillole d'orto: ABC per nuovi entusiasti ortolani", a ingresso gratuito su prenotazione. Per iscriversi chiamare lo 0532797414-418 o scrivere a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Orti urbani: piccola storia anti-monumentale (e anti-speculazione) del verde pubblico in città

Nella storia italiana, com'è noto, sono antichi e complessi i rapporti economici tra città e campagna o l'uso di aree mantenute agricole all'interno delle zone urbanizzate. Possiamo ipotizzare, oggi, di contenere le potenti spinte economiche della 'globalizzazione delle merci' per favorire il più salutare e solidale 'prodotto a Km.0'? Esempi generosi di civiltà 'dal basso'.

Pillole d'orto: ABC per nuovi entusiasti ortolani

Come si inizia a fare l'orto? Coltivare l'orto è un'attività meravigliosa ma per veder crescere bene le verdure coltivate nel proprio orto, è comunque necessario avere delle conoscenze, anche minime, dalle quali partire per poi trasformarsi, pian piano, in esperti coltivatori e riuscire a portare in tavola cibo sano per voi e la vostra famiglia. Cosa c'è di meglio che fare quattro chiacchiere direttamente con gli ortolani? Vi presentiamo un ciclo di incontri per approfondire tematiche e curiosità legate alla storia, alle tecniche di creazione dell'orto e infine per riflettere assieme sullo spreco alimentare.

