BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 26 maggio 2023 alle 17 conferenza in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Dalla 'guerra giusta' alle 'missioni di pace'": incontro con Pierre Dalla Vigna in sala Agnelli

Proporrà un'analisi del vocabolario politico utilizzato oggi in tema di guerra e di pace la conferenza di Pierre Dalla Vigna (professore di Estetica presso l'Università dell'Insubria di Varese-Como e fondatore di Mimesis Edizioni) in programma venerdì 26 maggio 2023 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). L'incontro, dal titolo "L'innominabile. Dalla 'guerra giusta' alle 'missioni di pace'" rientra nel ciclo "Anatomia della pace" a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia contemporanea di Ferrara e sarà introdotto da Filippo Domenicali (Insegnante - Ist. Gramsci Ferrara).

La conferenza potrà essere seguita anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il termine "guerra" è diventato indicibile. Al suo posto, il vocabolario politico delle cancellerie delle principali superpotenze mondiali ha elaborato eufemismi di ogni sorta, che spesso utilizzano la parola "pace": operazioni di mantenimento della pace; azioni di sicurezza internazionale; azioni di contrasto al terrorismo; interventi umanitari; missioni di assistenza; operazioni di stabilizzazione; supporto alla difesa internazionale; azioni di contenimento; operazioni di salvaguardia della democrazia; missioni di pace, ecc.

Anche il conflitto che da oltre un anno insanguina l'Ucraina è stato chiamato dalla Russia "Operazione militare speciale".

Il rifiuto di utilizzare il concetto appropriato non è certo corrispondente al declino del suo utilizzo reale, visto che il mondo intero vive in uno stato di guerra permanente, con oltre quaranta guerre locali latenti o conclamate.

Il presente intervento cerca di comprendere i motivi di questa sorta di pudore politico che si manifesta come ideologia della pace e della bontà, attribuendo agli avversari, sempre "altri", l'attitudine malvagia alla guerra e alla violenza.



